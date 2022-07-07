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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием циклона с теплыми массами воздуха с юга. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T16:30+0300
2022-07-07T16:30+0300
2022-07-07T16:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В пятницу, 8 июля, ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием циклона с теплыми массами воздуха с юга.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В пятницу, 8 июля, ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.