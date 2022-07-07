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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием циклона с теплыми массами воздуха с юга. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В пятницу, 8 июля, ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости