https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/sostoyanie-del-na-toplivnom-rynke-obsudili-v-minekonomiki-1040105583.html
Состояние дел на топливном рынке обсудили в Минэкономики
Состояние дел на топливном рынке обсудили в Минэкономики
1 марта правительство Абхазии приняло gостановление, позволяющее поставщикам нефтепродуктов своевременно реагировать на изменения закупочных цен. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T10:52+0300
2022-07-07T10:52+0300
2022-07-07T11:08+0300
в абхазии
топливо
цены
бензин
экономика
новости
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с руководителями топливных компаний текущее положение дел на рынке нефтепродуктов.Участники совещания сошлись во мнении, что действующий механизм ценообразования на нефтепродукты в Абхазии работает в интересах населения, хоть и не на выгоду топливным компаниям. Также было отмечено, что с наступлением высокого курортного сезона сроки поставок нефтепродуктов увеличиваются. При этом запасов пока хватает.Кабинет министров Абхазии 1 марта утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки. Постановление правительства предполагало до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%.Такая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, комментировала Озган.
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топливо, цены, бензин, экономика, новости
Состояние дел на топливном рынке обсудили в Минэкономики
10:52 07.07.2022 (обновлено: 11:08 07.07.2022)
1 марта правительство Абхазии приняло gостановление, позволяющее поставщикам нефтепродуктов своевременно реагировать на изменения закупочных цен.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с руководителями топливных компаний текущее положение дел на рынке нефтепродуктов.
Участники совещания сошлись во мнении, что действующий механизм ценообразования на нефтепродукты в Абхазии работает в интересах населения, хоть и не на выгоду топливным компаниям.
На сегодня цены на бензин снижены на всех АЗС, кроме "Роснефти". Бензин марки АИ-95 стоит в среднем на шесть рублей дешевле, чем в мае. Стоимость дизтоплива осталась прежней, так как его закупочные цены не менялись.
Также было отмечено, что с наступлением высокого курортного сезона сроки поставок нефтепродуктов увеличиваются. При этом запасов пока хватает.
Кабинет министров Абхазии 1 марта утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки. Постановление правительства предполагало до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%.
Такая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, комментировала
Озган.