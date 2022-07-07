https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/sostoyanie-del-na-toplivnom-rynke-obsudili-v-minekonomiki-1040105583.html

Состояние дел на топливном рынке обсудили в Минэкономики

Состояние дел на топливном рынке обсудили в Минэкономики

1 марта правительство Абхазии приняло gостановление, позволяющее поставщикам нефтепродуктов своевременно реагировать на изменения закупочных цен. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T10:52+0300

2022-07-07T10:52+0300

2022-07-07T11:08+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с руководителями топливных компаний текущее положение дел на рынке нефтепродуктов.Участники совещания сошлись во мнении, что действующий механизм ценообразования на нефтепродукты в Абхазии работает в интересах населения, хоть и не на выгоду топливным компаниям. Также было отмечено, что с наступлением высокого курортного сезона сроки поставок нефтепродуктов увеличиваются. При этом запасов пока хватает.Кабинет министров Абхазии 1 марта утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки. Постановление правительства предполагало до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%.Такая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, комментировала Озган.

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топливо, цены, бензин, экономика, новости