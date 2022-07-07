https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/v-britanii-ozhidayut-otstavki-premer-ministra-borisa-dzhonsona-1040111227.html

В Британии ожидают отставки премьер-министра Бориса Джонсона

В Британии ожидают отставки премьер-министра Бориса Джонсона

Более 50 сотрудников кабинета министров Великобритании массово уволились из-за утраты доверия к премьер-министру и его методам управления, на этом фоне Джонсон... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T13:26+0300

2022-07-07T13:26+0300

2022-07-07T14:29+0300

борис джонсон

новости

сша

вотум недоверия

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В Британии готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ."Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня. То есть Борис Джонсон выступит с заявлением. Для него это кончено", — заявила в прямом эфире ведущая Sky News.По информации Guardian, Джонсон не против оставить свой пост главы правительства, но хочет остаться на посту до избрания нового лидера.Более 50 сотрудников кабинета министров Великобритании массово уволились из-за утраты доверия к премьер-министру и его политике, на этом фоне Джонсон оказался вынужден подать в отставку.Премьер еще в мае прошел процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Но, несмотря на это, сумел продержаться на посту. Против него выступили 148, а за него –211 членов партии.

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борис джонсон, новости, сша, вотум недоверия