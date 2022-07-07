https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/vs-rossii-presekli-popytku-podnyat-ukrainskiy-flag-na-ostrove-zmeinyy-1040114559.html

ВС России пресекли попытку поднять украинский флаг на острове Змеиный

ВС России пресекли попытку поднять украинский флаг на острове Змеиный

Российские войска 30 июня в качестве доброй воли покинули остров Змеиный, этот жест демонстрировал миру, что Россия одобряет организацию гуманитарного коридора... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T14:12+0300

2022-07-07T14:12+0300

2022-07-07T14:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

днр

лнр

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039922815_0:215:2874:1832_1920x0_80_0_0_be3085c6e333924d887f3baaf79f4550.jpg

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Ночью 7 июля киевский режим попытался доставить флаг на остров Змеиный, сообщает Минобороны России.Несколько украинских военнослужащих подплыли на моторной лодке к острову и сфотографировались с флагом. Воздушные силы ВКС России тут же нанесли удар высокоточным оружием по острову Змеиный. Часть военнослужащих Украины были уничтожены, уцелевшие сбежали.Высокоточным оружием ВКС России уничтожено шесть пунктов управления, 107-й батальон 63-й механизированной бригады и два батальона территориальной обороны в Николаеве. Этим же оружием уничтожено три вооруженных склада с боеприпасами в ДНР, а также военнослужащие и военная техника в 14 районах и пункт дислокации иностранных наемников в Николаеве. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают около 60% численного состава. Потери в 79-й десантно-штурмовой бригаде насчитывают более 80% численного состава. ВКС России поразили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В этих объектах было до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. Из-за этого военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертируют. Киевский режим вынужден бросить на передовую нацбатальон из-за нехватки военнослужащих первого эшелона. 7 июля было приказано выдвинуться 226-му батальону украинского нацформирования "Кракен" на подчинение оперативной тактической группы "Соледар", но боевики отказались выполнять приказ. В рамках контрбатарейной борьбы поражены: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142-х районах.Российские истребители Су-25 сбили два самолета МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в Николаеве и в ДНР. Средства противовоздушной обороны России сбили за сутки 17 украинских беспилотных аппаратов в Херсоне. А также шесть украинских баллистических ракет "Точка-У" в Харьковской области и 12 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1479 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/rossiyskiy-istrebitel-sbil-dva-ukrainskikh-vertoleta-mi-24-i-samolet-su-25-1040088037.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, днр, лнр, украина, россия