https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/ne-tolko-sokraschenie-ekonomist-obyasnila-tsel-optimizatsii-shtatov-1040135665.html
Не только сокращение: экономист объяснила цель оптимизации штатов
Не только сокращение: экономист объяснила цель оптимизации штатов
Правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства, согласно которому бюджетник не может занимать более полутора штатов. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T13:10+0300
2022-07-08T13:10+0300
2022-07-08T13:39+0300
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия."Если говорить об оптимизации штатов, а не просто сокращении штатной численности, по сути своей, это целый комплекс мероприятий, который в том числе включает в себя сокращение штатной численности при необходимости, перераспределение этих штатных единиц", – отметила она.Самая главная задача при оптимизации штатов – это установление функционала конкретной организации и того набора полномочий, которым обладают штатные единицы, добавила экономист.По ее словам, смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, есть ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой."Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.Оптимизацию штатов в республике начали в 2015 году, тогда Амра Кварандзия была министром финансов Абхазии."Она проходила плавно, каждые два года мы приходили к тому, что нужно оптимизировать и оптимизировать. В 2015 году это было связано с соглашением о повышении зарплаты работникам социальной сферы, там было требование о том, что мы должны оптимизировать штатную численность прежде всего в социальной сфере. В этот раз так же", – подчеркнула специалист.Ранее речь шла не столько об оптимизации, сколько о сокращении штатных единиц, чтобы сократить расходы."Тогда говорили о сокращении на 15%, пытались оптимизировать, где-то перераспределить так, чтобы сокращение было в целом по всей системе. Это примерная величина, которая была необходима для того, чтобы как-то оптимизировать расходы бюджета, речь идет, конечно же, об этом", – отметила Кварандзия.По ее словам, нужно обратить внимание на содержание государственных служащих, расходы в этой части составляют от 17 до 20% расходов республиканского бюджета, когда в зарубежных странах на содержание госслужащих расходуют 3-5%.В первую очередь необходимо устранить нарушения действующего законодательства, затем понять, какой функционал у каждой штатной единицы в организациях, не дублируются ли функциональные обязанности у разных ведомств, отметила Кварандзия.По результатам проверки правительства, если один человек совмещает большое количество должностей, это говорит от том, что он не выполняет свои функции, что расценивается как нецелевое и неэффективное использование денежных средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html
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бюджетники, новости, зарплаты
Не только сокращение: экономист объяснила цель оптимизации штатов
13:10 08.07.2022 (обновлено: 13:39 08.07.2022)
Правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства, согласно которому бюджетник не может занимать более полутора штатов.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия.
"Если говорить об оптимизации штатов, а не просто сокращении штатной численности, по сути своей, это целый комплекс мероприятий, который в том числе включает в себя сокращение штатной численности при необходимости, перераспределение этих штатных единиц", – отметила она.
Самая главная задача при оптимизации штатов – это установление функционала конкретной организации и того набора полномочий, которым обладают штатные единицы, добавила экономист.
По ее словам, смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, есть ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой.
"Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.
Оптимизацию штатов в республике начали в 2015 году, тогда Амра Кварандзия была министром финансов Абхазии.
"Она проходила плавно, каждые два года мы приходили к тому, что нужно оптимизировать и оптимизировать. В 2015 году это было связано с соглашением о повышении зарплаты работникам социальной сферы, там было требование о том, что мы должны оптимизировать штатную численность прежде всего в социальной сфере. В этот раз так же", – подчеркнула специалист.
Ранее речь шла не столько об оптимизации, сколько о сокращении штатных единиц, чтобы сократить расходы.
"Тогда говорили о сокращении на 15%, пытались оптимизировать, где-то перераспределить так, чтобы сокращение было в целом по всей системе. Это примерная величина, которая была необходима для того, чтобы как-то оптимизировать расходы бюджета, речь идет, конечно же, об этом", – отметила Кварандзия.
По ее словам, нужно обратить внимание на содержание государственных служащих, расходы в этой части составляют от 17 до 20% расходов республиканского бюджета, когда в зарубежных странах на содержание госслужащих расходуют 3-5%.
"То есть основная часть идет на развитие экономики, на социальную сферу, у нас такая большая нагрузка на бюджет, на содержание аппарата. К оптимизации штатов нужно подходить комплексно, сегодня одно лицо может занимать большое количество штатных единиц, или это какие-то мертвые души, которые занимают эти штатные единицы. То есть, мы сегодня работаем на устранение нарушения действующего законодательства. Если мы занимаем больше полутора штатных единиц, это, по сути, нарушение трудового законодательства. Если это мертвые души, это вообще уголовно наказуемое деяние, по сути дела, это умышленные действия", – сказала она.
В первую очередь необходимо устранить нарушения действующего законодательства, затем понять, какой функционал у каждой штатной единицы в организациях, не дублируются ли функциональные обязанности у разных ведомств, отметила Кварандзия.
По результатам проверки правительства, если один человек совмещает большое количество должностей, это говорит от том, что он не выполняет свои функции, что расценивается как нецелевое и неэффективное использование денежных средств.