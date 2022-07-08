https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/ne-tolko-sokraschenie-ekonomist-obyasnila-tsel-optimizatsii-shtatov-1040135665.html

Не только сокращение: экономист объяснила цель оптимизации штатов

Не только сокращение: экономист объяснила цель оптимизации штатов

Правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства, согласно которому бюджетник не может занимать более полутора штатов. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T13:10+0300

2022-07-08T13:10+0300

2022-07-08T13:39+0300

в абхазии

бюджетники

новости

зарплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036908283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84c6f8edb86e2ed5a4262f63e47a00af.jpg

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия."Если говорить об оптимизации штатов, а не просто сокращении штатной численности, по сути своей, это целый комплекс мероприятий, который в том числе включает в себя сокращение штатной численности при необходимости, перераспределение этих штатных единиц", – отметила она.Самая главная задача при оптимизации штатов – это установление функционала конкретной организации и того набора полномочий, которым обладают штатные единицы, добавила экономист.По ее словам, смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, есть ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой."Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.Оптимизацию штатов в республике начали в 2015 году, тогда Амра Кварандзия была министром финансов Абхазии."Она проходила плавно, каждые два года мы приходили к тому, что нужно оптимизировать и оптимизировать. В 2015 году это было связано с соглашением о повышении зарплаты работникам социальной сферы, там было требование о том, что мы должны оптимизировать штатную численность прежде всего в социальной сфере. В этот раз так же", – подчеркнула специалист.Ранее речь шла не столько об оптимизации, сколько о сокращении штатных единиц, чтобы сократить расходы."Тогда говорили о сокращении на 15%, пытались оптимизировать, где-то перераспределить так, чтобы сокращение было в целом по всей системе. Это примерная величина, которая была необходима для того, чтобы как-то оптимизировать расходы бюджета, речь идет, конечно же, об этом", – отметила Кварандзия.По ее словам, нужно обратить внимание на содержание государственных служащих, расходы в этой части составляют от 17 до 20% расходов республиканского бюджета, когда в зарубежных странах на содержание госслужащих расходуют 3-5%.В первую очередь необходимо устранить нарушения действующего законодательства, затем понять, какой функционал у каждой штатной единицы в организациях, не дублируются ли функциональные обязанности у разных ведомств, отметила Кварандзия.По результатам проверки правительства, если один человек совмещает большое количество должностей, это говорит от том, что он не выполняет свои функции, что расценивается как нецелевое и неэффективное использование денежных средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бюджетники, новости, зарплаты