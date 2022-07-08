https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/ochamchyra-otmetit-svoe-2522-letie-1040138021.html

Очамчыра отметит свое 2522-летие

Очамчыра отметит свое 2522-летие

История современного абхазского города Очамчыра берет свое начало за несколько тысячелетий до нашей эры. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничные мероприятия к 2522-летию города Очамчыра состоятся в субботу, 9 июля, сообщает отдел культуры администрации района.Мероприятия откроются в 11:00 с возражения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.В 11:30 состоится открытие ярмарки мастеров, художников. Кроме того, на ярмарке представят сельскохозяйственную продукцию выращенную в Очамчырском районе. После, на набережной города перед средней школой N2 пройдет праздничный концерт.С 13:00 до 17:00 будет проходить развлекательная программа - состоятся мастер-классы по стрельбе из лука, рисованию, карате, брейк-дансу, шахматам и так далее.Для гостей организовали настольные игры, конкурсы, анимации, подарки. С 19:00 по 21:00 будет проходить торжественная часть праздника - прозвучат поздравления от руководства района, наградят выпускников 2022 года и пройдёт праздничный концерт.В 21:00 откроется диско-ночь, которая будет продолжаться до рассвета. В 22:00 жители и гости Очамчыры смогут увидеть праздничный фейерверк.В 1935 году, когда в районе очамчырской бухты начали строить морской порт, в почве были обнаружены остатки культурных слоев различного времени, самый ранний из них представляет поселение земледельцев, живших здесь примерно пять тысяч лет назад.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Unikalnyy-Gyuenos-kakoe-otkrytie-sdelali-arkheologi-v-drevney-Ochamchyre-1033060663.html

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