https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/ochamchyra-otmetit-svoe-2522-letie-1040138021.html
Очамчыра отметит свое 2522-летие
Очамчыра отметит свое 2522-летие
История современного абхазского города Очамчыра берет свое начало за несколько тысячелетий до нашей эры. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T20:10+0300
2022-07-08T20:10+0300
2022-07-08T20:25+0300
в абхазии
очамчыра
история
праздники
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничные мероприятия к 2522-летию города Очамчыра состоятся в субботу, 9 июля, сообщает отдел культуры администрации района.Мероприятия откроются в 11:00 с возражения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.В 11:30 состоится открытие ярмарки мастеров, художников. Кроме того, на ярмарке представят сельскохозяйственную продукцию выращенную в Очамчырском районе. После, на набережной города перед средней школой N2 пройдет праздничный концерт.С 13:00 до 17:00 будет проходить развлекательная программа - состоятся мастер-классы по стрельбе из лука, рисованию, карате, брейк-дансу, шахматам и так далее.Для гостей организовали настольные игры, конкурсы, анимации, подарки. С 19:00 по 21:00 будет проходить торжественная часть праздника - прозвучат поздравления от руководства района, наградят выпускников 2022 года и пройдёт праздничный концерт.В 21:00 откроется диско-ночь, которая будет продолжаться до рассвета. В 22:00 жители и гости Очамчыры смогут увидеть праздничный фейерверк.В 1935 году, когда в районе очамчырской бухты начали строить морской порт, в почве были обнаружены остатки культурных слоев различного времени, самый ранний из них представляет поселение земледельцев, живших здесь примерно пять тысяч лет назад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Unikalnyy-Gyuenos-kakoe-otkrytie-sdelali-arkheologi-v-drevney-Ochamchyre-1033060663.html
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очамчыра, история, праздники, новости
Очамчыра отметит свое 2522-летие
20:10 08.07.2022 (обновлено: 20:25 08.07.2022)
История современного абхазского города Очамчыра берет свое начало за несколько тысячелетий до нашей эры.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничные мероприятия к 2522-летию города Очамчыра состоятся в субботу, 9 июля, сообщает отдел культуры администрации района.
Мероприятия откроются в 11:00 с возражения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
В 11:30 состоится открытие ярмарки мастеров, художников. Кроме того, на ярмарке представят сельскохозяйственную продукцию выращенную в Очамчырском районе. После, на набережной города перед средней школой N2 пройдет праздничный концерт.
С 13:00 до 17:00 будет проходить развлекательная программа - состоятся мастер-классы по стрельбе из лука, рисованию, карате, брейк-дансу, шахматам и так далее.
Для гостей организовали настольные игры, конкурсы, анимации, подарки. С 19:00 по 21:00 будет проходить торжественная часть праздника - прозвучат поздравления от руководства района, наградят выпускников 2022 года и пройдёт праздничный концерт.
В 21:00 откроется диско-ночь, которая будет продолжаться до рассвета. В 22:00 жители и гости Очамчыры смогут увидеть праздничный фейерверк.
В 1935 году, когда в районе очамчырской бухты начали строить морской порт, в почве были обнаружены остатки культурных слоев различного времени, самый ранний из них представляет поселение земледельцев, живших здесь примерно пять тысяч лет назад.