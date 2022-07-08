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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 июля

На территории Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные прогнозируется переменная облачность. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T20:21+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 июля, в Абхазии ожидается удушливо-жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье к концу дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.

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погода в абхазии, новости, лето