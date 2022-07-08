https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/vysokotochnye-artilleriyskie-snaryady-rossii-v-svo-na-ukraine-1040146085.html

Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине

Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине

Современные военные конфликты становятся все более высокотехнологичными, а боеприпасы – высокоточными, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T20:45+0300

2022-07-08T20:45+0300

2022-07-08T20:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Специальная военная операция на Украине подтверждает тенденцию – российская артиллерия наиболее эффективно поражает позиции и объекты противника корректируемыми боеприпасами "Краснополь", "Китолов" и "Грань".Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий в Донбассе успешно применяют высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь", "Китолов" и управляемые мины "Грань" дальностью до 30 км, 13 км и 9 км соответственно. По данным источника в силовых структурах, в специальной военной операции эти боеприпасы стали основными для точечного уничтожения дотов/дзотов, огневых точек и бронетехники ВСУ.Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры объективного контроля уничтожения боеприпасом "Краснополь" различных военных объектов ВСУ. На одном из видео – натовская самоходная артиллерийская установка DANA от прямого попадания разлетается на мелкие части. Не все высокоточные удары становятся достоянием общественности, но противник получает их ежедневно.Боеприпасы "Краснополь", "Китолов" и "Грань" оснащены наиболее эффективной из всех существующих системой полуактивного лазерного наведения, работают в интеграции с оптическим лазерным целеуказателем, установленным на борту БПЛА типа "Орлан". При подлете снаряда к поражаемому объекту траектория корректируется аэродинамическими рулями. Защититься от высокоточных боеприпасов средствами ПВО или РЭБ практически невозможно. В отличие от натовских аналогов типа Excalibur, российские управляемые снаряды способны поражать движущиеся (на скоростях до 36 км в час) наземные и надводные цели. Спутниковое наведение (использования сигналов GPS) натовских высокоточных снарядов позволяет надежно решать лишь полицейские задачи, а в условиях радиоэлектронного противодействия(РЭБ) поражение цели становится нереалистичным. При стрельбе Excalibur невозможно реализовать принцип "выстрелил —забыл", то есть быстро сменить огневую позицию.Технология боевого применения высокоточных осколочно-фугасных снарядов успешно отработана в ходе российской военной операции в Сирии – в начале 2018 года ударом "Краснополя" уничтожен склад беспилотников, который террористы использовали для атак на авиабазу Хмеймим. Ранее "Краснополь" был замечен в Афганистане, где многонациональные силы НАТО использовали российские снаряды против боевиков-исламистов. Имея выбор, канадские артиллеристы пренебрегли собственными боеприпасами M982 Excalibur дальностью поражения до 60 км, потому что экспортный "Краснополь" калибра 155-мм оказался точнее.Само совершенствоПрименение высокоточных боеприпасов позволяет в два-три раза сократить время операции и количество привлекаемых артиллерийских установок, снизить стоимость выполнения задач. Поражение цели с одного выстрела "Краснополь" гарантирует на 96 процентов, круговое вероятное отклонение (КВО) – не более 2 метров. По расчетным таблицам, для подавления взводного опорного пункта необходимо 800 обычных артиллерийских снарядов, которые могут заменить всего 10 боеприпасов "Краснополь". Усовершенствованная модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет дальность поражения до 30 км, боевую часть до 26 кг, вес взрывчатого вещества до 11 кг. Заметим, американская спутниковая коррекция полета обеспечивает эффективность Excalibur не более 92 процентов с отклонением до 10 метров, КВО с помехами от средств РЭБ – до 20 метров. Еще один недостаток натовского аналога – высокая стоимость снаряда, около 70 тысяч долларов. По критерию "стоимость – эффективность" российские корректируемые боеприпасы значительно выигрывают.Для точного артиллерийского огня Российская армия применяет также осколочно-фугасные снаряды семейства "Китолов" калибра 122 мм (САУ "Гвоздика") и 120 мм (САУ "Нона" и "Нона-СВК"). Наиболее совершенная модификация – "Китолов-2М" дальностью до 13500 метров – позволяет поразить бронетехнику (в движении со скоростью до 40 км в час), фортификационные укрепления, переправы и мосты, транспортные и десантные корабли (катера).Боеприпас находится в арсенале артиллерийских подразделений ВДВ. Масса снаряда 28 кг, взрывчатки – более 5 кг. Мал, да удал.Для уничтожения целей современными высокоточными артиллерийскими боеприпасами по-прежнему требуются координаты, лазерная подсветка позволяет корректировать траекторию снаряда на финальном отрезке. Поэтому постоянно возрастает роль технических средств разведки и "подсветки" на поле боя (БПЛА).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/pochemu-na-zapade-zametili-ukrainskiy-chernyy-rynok-vooruzheniy-nato-1040123931.html

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