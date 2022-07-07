https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/pochemu-na-zapade-zametili-ukrainskiy-chernyy-rynok-vooruzheniy-nato-1040123931.html
Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТО
Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТО
Страны НАТО продолжают оказывать военную помощь действующим властям Украины в виде поставок оружия и наемников. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T19:20+0300
2022-07-07T19:20+0300
2022-07-07T19:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Серия разоблачающих публикаций об украинской торговле натовским оружием – не внезапное "прозрение" Запада, а удобное оправдание постепенного сворачивания военной помощи Киеву. Страны НАТО за время российской спецоперации убедились в неэффективности санкций и бесперспективности ленд-лиза.Щедрая военная помощь Запада киевскому режиму имеет конкретную цель – ослабление России в войне "до последнего украинца". Если боевые действия этой цели не достигают, РФ демонстрирует военную силу и успех, контролирует все большую территорию Украины, значит, миллиарды долларов и евро тратятся впустую. Подобной благотворительностью США и НАТО не занимаются. Ленд-лиз и финансирование ВСУ партнеры неизбежно сократят. Благовидный предлог всегда под рукой.Болгарский сайт Bulgarian Military 5 июля сообщил, что коррумпированные украинские военнослужащие продали российской стороне две французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR за 240 тысяч долларов, при их реальной стоимости около 14 млн долларов. Якобы специалисты Уралвагонзавода уже разобрали их "до винтика".Издание Bulgarian Military также раскрыло схему украинских продаж в даркнете, где ПТРК Javelin предлагали по 30 тысяч долларов за единицу – в 6 раз дешевле, чем обходится одна ракета для армии США. Весь комплекс Javelin стоит примерно около 470 тысяч долларов.Издание Shūkan Gendai транслировало тревогу экс-начальника экономической разведки Японии: "Украина, куда поставляется американское и западное оружие, исторически была базой для незаконной торговли оружием после распада Советского Союза", и сегодня поставляемое киевскому режиму оружие НАТО растекается "черным" потоком по всему миру, попадает в руки террористов и преступников – из-за коррупции и полного безвластия на Украине. Речь идет о тысячах бесконтрольных ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и NLAW, сотнях беспилотников Switchblade и Phoenix Ghost и других высокотехнологичных, компактных и очень опасных изделиях.Газета The Washington Post сообщила: "Масштабный приток вооружений на Украину вызывает опасения насчет контрабанды оружия". Западное и любое другое оружие на Украине часто "теряется", и активно продается в страны Азии и Африки. Один из французских военачальников конкретнее спрогнозировал "побочный эффект" насыщения Украины западным оружием: "Нам будет не до веселья, когда с Javelin будут грабить банки".Интерпол прогнозирует войну на БалканахУкраинская система демпинговых продаж "излишков" оружия и боеприпасов в страны Азии и Африки сложилась еще в начале 1990 годов. Плохо замаскированное разворовывание арсеналов ВСУ служило питательной базой нескольким президентским командам, и не могло быть тайной для США и НАТО. Просто до времени на подобные "издержки" американцы и европейцы закрывали глаза.Аналитик Пентагона Карен Квятковски отметил, что "реэкспорт" Киевом западных вооружений на черном рынке был предсказуем изначально, поскольку ВСУ не подготовлены к использованию натовского оружия в больших объемах, неспособны интегрировать его в свою стратегию. Случаи перепродажи Украиной оружия стандартов НАТО задокументированы в 2015 – 2016 годах, и на протяжении всего восьмилетнего периода боевых действий в Донбассе.Сложившаяся на Украине ситуация сегодня не поддается внешнему контролю из-за размаха боевых действий на значительной территории, большого количества различных военных формирований с отдельными логистическими линиями. Война все спишет. Невозможно наверняка установить, сколько оружия использовано или утрачено в бою, и сколько продано в качестве "излишков". Ленд-лиз для Киева – манна небесная. Расследование СБУ касается нескольких эпизодов продажи современного западного вооружения, в том числе с использованием каналов ГУР. Десять уголовных дел, открытых на Украине по фактам перепродаж, систему не изменят.Интерпол отмечает: "Среди иностранных наемников, собравшихся на Украине, есть и члены откровенно мафиозных организаций. Это создает серьезную угрозу распространения по всему миру высокотехнологичного современного оружия". По данным организации, на черном рынке Украины в последние месяцы продано до 300 тысяч единиц оружия. У генерального секретаря Интерпола Юргена Штока "нет сомнений" в том, что на фоне украинского конфликта увеличится незаконный оборот оружия в Балканском регионе и на африканских театрах военных действий.Под влиянием ленд-лиза США и неконтролируемого украинского "железного потока" Европа может превратиться в зону перманентных боевых действий, подобие каморры. Вероятны вооруженные переделы сфер влияния преступных международных кланов, мафиозные войны с использованием Stinger и Javelin. Террористическая деятельность может выйти на качественно новый, трансконтинентальный уровень.Страны НАТО еще не осознали, какую реальность обрели в результате поддержки боевых действий киевского режима. Из-за антироссийской, безрассудной политики Запада, Украина может исчезнуть с карты мира, об этом предупредил коллег и союзников экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. И это не главная угроза.За четыре месяца российской спецоперации уничтожена практически вся боевая техника ВСУ – тысячи единиц танков, бронетехники, артиллерийских орудий, сотни РСЗО, самолетов и вертолетов. Украинская армия отражает судьбу украинской государственности.Напомню, Киев получил в наследство от СССР до 8000 танков, 10 тысяч боевых машин, 20 тысяч единиц артиллерии, свыше 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов, сотни кораблей Черноморского флота. Большую часть этого арсенала оперативно продали в страны Азии и Африки в первые 15 лет независимости. При этом украинские предприятия ОПК зачахли, и не освоили даже выпуск патронов к советскому стрелковому оружию.Далее в Киеве попытались выгодно продать государственный суверенитет, а заодно – соседнюю Россию. Пройдена точка невозврата к добрососедству образца 1991 года, США и Европе лучше не совершать аналогичной (роковой) ошибки.Когда Украина выпрашивает у Запада высокотехнологичное тяжелое вооружение, всем понятно: ВСУ к его эксплуатации не готовы, и вместе с боевой техникой необходимо "поставлять" натовских специалистов. В этом – основа стратегии, залог выживания киевского режима, и серьезная угроза самому существованию Североатлантического альянса. Геополитическая игра в помощь Украине постепенно трансформируется в непосредственные и масштабные боевые действия США и НАТО с Россией. Прямое предупреждение Москвы о вероятном ударе по "центрам принятия решений" относится, прежде всего, к Вашингтону, Брюсселю, Берлину, Варшаве и Лондону. Не будем гадать, куда прилетит второй гиперзвуковой "Кинжал" или что-нибудь еще убедительнее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/rossiyskie-rakety-unichtozhili-amerikanskie-puskovye-ustanovki-himars-v-dnr-1040086544.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/vs-rossii-presekli-popytku-podnyat-ukrainskiy-flag-na-ostrove-zmeinyy-1040114559.html
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россия, украина, лнр, днр, аналитика
Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТО
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Страны НАТО продолжают оказывать военную помощь действующим властям Украины в виде поставок оружия и наемников.
Серия разоблачающих публикаций об украинской торговле натовским оружием – не внезапное "прозрение" Запада, а удобное оправдание постепенного сворачивания военной помощи Киеву. Страны НАТО за время российской спецоперации убедились в неэффективности санкций и бесперспективности ленд-лиза.
Щедрая военная помощь Запада киевскому режиму имеет конкретную цель – ослабление России в войне "до последнего украинца". Если боевые действия этой цели не достигают, РФ демонстрирует военную силу и успех, контролирует все большую территорию Украины, значит, миллиарды долларов и евро тратятся впустую. Подобной благотворительностью США и НАТО не занимаются. Ленд-лиз и финансирование ВСУ партнеры неизбежно сократят. Благовидный предлог всегда под рукой.
Болгарский сайт Bulgarian Military 5 июля сообщил, что коррумпированные украинские военнослужащие продали российской стороне две французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR за 240 тысяч долларов, при их реальной стоимости около 14 млн долларов. Якобы специалисты Уралвагонзавода уже разобрали их "до винтика".
Издание Bulgarian Military также раскрыло схему украинских продаж в даркнете, где ПТРК Javelin предлагали по 30 тысяч долларов за единицу – в 6 раз дешевле, чем обходится одна ракета для армии США. Весь комплекс Javelin стоит примерно около 470 тысяч долларов.
Издание Shūkan Gendai транслировало тревогу экс-начальника экономической разведки Японии: "Украина, куда поставляется американское и западное оружие, исторически была базой для незаконной торговли оружием после распада Советского Союза", и сегодня поставляемое киевскому режиму оружие НАТО растекается "черным" потоком по всему миру, попадает в руки террористов и преступников – из-за коррупции и полного безвластия на Украине. Речь идет о тысячах бесконтрольных ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и NLAW, сотнях беспилотников Switchblade и Phoenix Ghost и других высокотехнологичных, компактных и очень опасных изделиях.
Газета The Washington Post сообщила: "Масштабный приток вооружений на Украину вызывает опасения насчет контрабанды оружия". Западное и любое другое оружие на Украине часто "теряется", и активно продается в страны Азии и Африки. Один из французских военачальников конкретнее спрогнозировал "побочный эффект" насыщения Украины западным оружием: "Нам будет не до веселья, когда с Javelin будут грабить банки".
Интерпол прогнозирует войну на Балканах
Украинская система демпинговых продаж "излишков" оружия и боеприпасов в страны Азии и Африки сложилась еще в начале 1990 годов. Плохо замаскированное разворовывание арсеналов ВСУ служило питательной базой нескольким президентским командам, и не могло быть тайной для США и НАТО. Просто до времени на подобные "издержки" американцы и европейцы закрывали глаза.
Аналитик Пентагона Карен Квятковски отметил, что "реэкспорт" Киевом западных вооружений на черном рынке был предсказуем изначально, поскольку ВСУ не подготовлены к использованию натовского оружия в больших объемах, неспособны интегрировать его в свою стратегию. Случаи перепродажи Украиной оружия стандартов НАТО задокументированы в 2015 – 2016 годах, и на протяжении всего восьмилетнего периода боевых действий в Донбассе.
Сложившаяся на Украине ситуация сегодня не поддается внешнему контролю из-за размаха боевых действий на значительной территории, большого количества различных военных формирований с отдельными логистическими линиями. Война все спишет. Невозможно наверняка установить, сколько оружия использовано или утрачено в бою, и сколько продано в качестве "излишков". Ленд-лиз для Киева – манна небесная. Расследование СБУ касается нескольких эпизодов продажи современного западного вооружения, в том числе с использованием каналов ГУР. Десять уголовных дел, открытых на Украине по фактам перепродаж, систему не изменят.
Интерпол отмечает: "Среди иностранных наемников, собравшихся на Украине, есть и члены откровенно мафиозных организаций. Это создает серьезную угрозу распространения по всему миру высокотехнологичного современного оружия". По данным организации, на черном рынке Украины в последние месяцы продано до 300 тысяч единиц оружия. У генерального секретаря Интерпола Юргена Штока "нет сомнений" в том, что на фоне украинского конфликта увеличится незаконный оборот оружия в Балканском регионе и на африканских театрах военных действий.
Под влиянием ленд-лиза США и неконтролируемого украинского "железного потока" Европа может превратиться в зону перманентных боевых действий, подобие каморры. Вероятны вооруженные переделы сфер влияния преступных международных кланов, мафиозные войны с использованием Stinger и Javelin. Террористическая деятельность может выйти на качественно новый, трансконтинентальный уровень.
Страны НАТО еще не осознали, какую реальность обрели в результате поддержки боевых действий киевского режима. Из-за антироссийской, безрассудной политики Запада, Украина может исчезнуть с карты мира, об этом предупредил коллег и союзников экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. И это не главная угроза.
За четыре месяца российской спецоперации уничтожена практически вся боевая техника ВСУ – тысячи единиц танков, бронетехники, артиллерийских орудий, сотни РСЗО, самолетов и вертолетов. Украинская армия отражает судьбу украинской государственности.
Напомню, Киев получил в наследство от СССР до 8000 танков, 10 тысяч боевых машин, 20 тысяч единиц артиллерии, свыше 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов, сотни кораблей Черноморского флота. Большую часть этого арсенала оперативно продали в страны Азии и Африки в первые 15 лет независимости. При этом украинские предприятия ОПК зачахли, и не освоили даже выпуск патронов к советскому стрелковому оружию.
Далее в Киеве попытались выгодно продать государственный суверенитет, а заодно – соседнюю Россию. Пройдена точка невозврата к добрососедству образца 1991 года, США и Европе лучше не совершать аналогичной (роковой) ошибки.
Когда Украина выпрашивает у Запада высокотехнологичное тяжелое вооружение, всем понятно: ВСУ к его эксплуатации не готовы, и вместе с боевой техникой необходимо "поставлять" натовских специалистов. В этом – основа стратегии, залог выживания киевского режима, и серьезная угроза самому существованию Североатлантического альянса. Геополитическая игра в помощь Украине постепенно трансформируется в непосредственные и масштабные боевые действия США и НАТО с Россией. Прямое предупреждение Москвы о вероятном ударе по "центрам принятия решений" относится, прежде всего, к Вашингтону, Брюсселю, Берлину, Варшаве и Лондону. Не будем гадать, куда прилетит второй гиперзвуковой "Кинжал" или что-нибудь еще убедительнее.
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