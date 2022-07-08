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Юрист об изменениях в Уголовный кодекс Абхазии: назрела необходимость

Юрист об изменениях в Уголовный кодекс Абхазии: назрела необходимость

В Парламенте Абхазии 7 июля состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, где обсуждался проект закона "О внесении изменений в... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T16:15+0300

2022-07-08T16:15+0300

2022-07-08T16:36+0300

в абхазии

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Назрела необходимость во внесении изменений в отдельные нормы Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава."Поэтому соответствующий законопроект был направлен в правовой отдел Администрации президента, где провели большую работу над нашими предложениями и окончательный вариант законопроекта был направлен в Парламент", – подчеркнула она.Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия" в частности предусматривает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса Абхазии, связанные с торговлей людьми.Главной целью было предусмотреть ответственность за торговлю детьми для последующего незаконного усыновления, говорит она."То есть мы столкнулись на практике, что лиц, которые продают новорожденного ребенка, нельзя было привлечь к уголовной ответственности, поэтому мы вышли с данной инициативой", – сказала начальник следственного управления Генпрокуратуры.Законопроект также предлагает усмотреть ответственность за клевету, в том числе в интернете. Для этого в статью 2 статьи 124 УК необходимо внести изменения.Помимо всего прочего, проект закона предлагает внести изменения в понятие определения должностного лица."В понятие должностного лица предлагается включение лиц, осуществляющих руководство государственными и муниципальными предприятиями. Имущество унитарных предприятий – государственное, руководитель также назначается собственником данного имущества, и далее он пользуется имуществом, но не всегда эффективно и правильно. Для того чтобы мы могли привлечь его к уголовной ответственности за совершение халатности, злоупотребления, превышения должностных полномочий, необходимы поправки. Практика показала, что таких лиц необходимо привлекать именно как должностных лиц, а не как руководителей коммерческих организаций", – сообщила представитель Генпрокуратуры.Ведомство еще предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, часть из которых носит характер технических и уточняющих. В том числе предлагается внести ряд изменений в статью 5 Уголовно-процессуального Кодекса Абхазии, раскрывающие основные понятия, используемые в кодексе: к примеру, расширить определение "государственный обвинитель", такие понятия, как "жилище" и "защищаемое лицо". Представленный законопроект предусматривает внесение изменений, связанных с применением полиграфа в ходе уголовного судопроизводства, а также такой меры пресечения как "домашний арест".7 июля парламентский комитет по государственно-правовой политике обсудил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии. В случае одобрения депутаты намерены осуществить его детальную доработку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/zhenschina-brosila-maloletnyuyu-doch-u-znakomykh-v-sukhume-i-skrylas-1039956160.html

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уголовный кодекс, новости