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Юрист об изменениях в Уголовный кодекс Абхазии: назрела необходимость
Юрист об изменениях в Уголовный кодекс Абхазии: назрела необходимость
В Парламенте Абхазии 7 июля состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, где обсуждался проект закона "О внесении изменений в... 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T16:15+0300
2022-07-08T16:15+0300
2022-07-08T16:36+0300
в абхазии
уголовный кодекс
новости
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Назрела необходимость во внесении изменений в отдельные нормы Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава."Поэтому соответствующий законопроект был направлен в правовой отдел Администрации президента, где провели большую работу над нашими предложениями и окончательный вариант законопроекта был направлен в Парламент", – подчеркнула она.Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия" в частности предусматривает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса Абхазии, связанные с торговлей людьми.Главной целью было предусмотреть ответственность за торговлю детьми для последующего незаконного усыновления, говорит она."То есть мы столкнулись на практике, что лиц, которые продают новорожденного ребенка, нельзя было привлечь к уголовной ответственности, поэтому мы вышли с данной инициативой", – сказала начальник следственного управления Генпрокуратуры.Законопроект также предлагает усмотреть ответственность за клевету, в том числе в интернете. Для этого в статью 2 статьи 124 УК необходимо внести изменения.Помимо всего прочего, проект закона предлагает внести изменения в понятие определения должностного лица."В понятие должностного лица предлагается включение лиц, осуществляющих руководство государственными и муниципальными предприятиями. Имущество унитарных предприятий – государственное, руководитель также назначается собственником данного имущества, и далее он пользуется имуществом, но не всегда эффективно и правильно. Для того чтобы мы могли привлечь его к уголовной ответственности за совершение халатности, злоупотребления, превышения должностных полномочий, необходимы поправки. Практика показала, что таких лиц необходимо привлекать именно как должностных лиц, а не как руководителей коммерческих организаций", – сообщила представитель Генпрокуратуры.Ведомство еще предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, часть из которых носит характер технических и уточняющих. В том числе предлагается внести ряд изменений в статью 5 Уголовно-процессуального Кодекса Абхазии, раскрывающие основные понятия, используемые в кодексе: к примеру, расширить определение "государственный обвинитель", такие понятия, как "жилище" и "защищаемое лицо". Представленный законопроект предусматривает внесение изменений, связанных с применением полиграфа в ходе уголовного судопроизводства, а также такой меры пресечения как "домашний арест".7 июля парламентский комитет по государственно-правовой политике обсудил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии. В случае одобрения депутаты намерены осуществить его детальную доработку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/zhenschina-brosila-maloletnyuyu-doch-u-znakomykh-v-sukhume-i-skrylas-1039956160.html
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уголовный кодекс, новости
Юрист об изменениях в Уголовный кодекс Абхазии: назрела необходимость
16:15 08.07.2022 (обновлено: 16:36 08.07.2022)
В Парламенте Абхазии 7 июля состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, где обсуждался проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия".
СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Назрела необходимость во внесении изменений в отдельные нормы Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава.
"Поэтому соответствующий законопроект был направлен в правовой отдел Администрации президента, где провели большую работу над нашими предложениями и окончательный вариант законопроекта был направлен в Парламент", – подчеркнула она.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия" в частности предусматривает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса Абхазии, связанные с торговлей людьми.
"В часть 1, статьи 121 Уголовного кодекса "торговля людьми" предлагаются изменения. Если ранее действия, предусмотренные данной нормой, могли быть совершены только в целях эксплуатации человека и только за это предусматривалась уголовная ответственность, то в законопроекте предусмотрена ответственность за совершение купли-продажи в отношении человека. За это должна быть предусмотрена уголовная ответственность", – заметила Бигвава.
Главной целью было предусмотреть ответственность за торговлю детьми для последующего незаконного усыновления, говорит она.
"То есть мы столкнулись на практике, что лиц, которые продают новорожденного ребенка, нельзя было привлечь к уголовной ответственности, поэтому мы вышли с данной инициативой", – сказала начальник следственного управления Генпрокуратуры.
Законопроект также предлагает усмотреть ответственность за клевету, в том числе в интернете. Для этого в статью 2 статьи 124 УК необходимо внести изменения.
"Действующая редакция не предусматривает привлечения к ответственности за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Внесение изменений мотивировано тем, что действующая редакция касается только средств массовой информации, поэтому считаем необходимым дополнить данным признаком. Кроме того, предусматриваются штрафные санкции, и их необходимо увеличить", – объяснила Бигвава.
Помимо всего прочего, проект закона предлагает внести изменения в понятие определения должностного лица.
"В понятие должностного лица предлагается включение лиц, осуществляющих руководство государственными и муниципальными предприятиями. Имущество унитарных предприятий – государственное, руководитель также назначается собственником данного имущества, и далее он пользуется имуществом, но не всегда эффективно и правильно. Для того чтобы мы могли привлечь его к уголовной ответственности за совершение халатности, злоупотребления, превышения должностных полномочий, необходимы поправки. Практика показала, что таких лиц необходимо привлекать именно как должностных лиц, а не как руководителей коммерческих организаций", – сообщила представитель Генпрокуратуры.
Ведомство еще предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, часть из которых носит характер технических и уточняющих. В том числе предлагается внести ряд изменений в статью 5 Уголовно-процессуального Кодекса Абхазии, раскрывающие основные понятия, используемые в кодексе: к примеру, расширить определение "государственный обвинитель", такие понятия, как "жилище" и "защищаемое лицо". Представленный законопроект предусматривает внесение изменений, связанных с применением полиграфа в ходе уголовного судопроизводства, а также такой меры пресечения как "домашний арест".
7 июля парламентский комитет по государственно-правовой политике обсудил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии. В случае одобрения депутаты намерены осуществить его детальную доработку.