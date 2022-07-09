https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/ilon-mask-otkazalsya-pokupat-twitter-1040151821.html

Илон Маск отказался покупать Twitter

Илон Маск отказался покупать Twitter

Сделка оценивалась в 44 миллиарда долларов. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T09:00+0300

2022-07-09T09:00+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Американский миллиардер отказался от сделке по покупке социальной сети Twitter, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо представителя Маска в компанию.Покупателя Twitter также не устроили кадровая политика компании - недавние увольнения и решение приостановить прием на работу.Кроме того, руководство компании не предоставило Илону Маску запрошенную информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов и их блокировке. А еще одним пунктом недовольства стали данные о финансовом состоянии компании.В апреле 2022 года Илон Маск выкупил 9,1% акций Twitter за 2,64 миллиарда долларов, став крупнейшим акционером компании. При том, что общая стоимость компании оценивалась в почти 30 миллиардов, Маск заявил, что готов предложить за нее 44 миллиарда долларов. При этом миллиардер настоял на том, чтобы проверить официальные данные компании о том, что количество фейковых аккаунтов, в том числе рассылающих спам, не превышает 5% пользователей. После отказа Маска от покупки Twitter акции компании упали на 6%, и ее представители заявили, что собираются судиться с миллиардером, чтобы заставить его выполнить условия соглашения. Если окажется, что Маск нарушил условия соглашения, он должен будет выплатить компенсацию в размере одного миллиарда долларов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-oruzhie-massovogo-porazheniya-est-zhertvy-1038485210.html

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