https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/s-vostochnym-razmakhom-ochamchyra-otmetila-svoy-2522-den-rozhdeniya-1040160606.html

С восточным размахом: Очамчыра отметила свой 2522 день рождения

С восточным размахом: Очамчыра отметила свой 2522 день рождения

День города Очамчыра отметили 9 июля. Город был основан в VI веке до нашей эры, в этом году ему исполнилось 2522 года. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T20:37+0300

2022-07-09T20:37+0300

2022-07-09T20:37+0300

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К мероприятию администрация района подготовила праздничную программу – ярмарку, развлечения для детей и взрослых, концерт. На дне рождении у Очамчыры побывал и Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikНовый символК своему дню рождения Очамчыра "принарядилась". Столбы у въезда в город покрасили в ярко-оранжевый, развесили праздничные баннеры, расчистили полосу набережной.В подарок городу администрация преподнесла новый символ – герб. По форме и цветовой гамме он напоминает государственный герб Абхазии. На гербе изображены Евстафий Апсильский, ветка самшита, гора Ерцаху, прибытие колонистов из древнегреческого Милета и 27 звезд, которые обозначают 27 административных единиц района.Авторам герба выступил Боян Делба, ему помогали Беслан Бигвава, Дмитрий Кобахия и Тимур Пачулия, графическим дизайнером выступила – Арина Чкадуа.По словам Делба, изначальный вариант герба был разработан еще в 2010 году, макет согласовывался с историками, этнографами и администрацией района. Решение об утверждении герба было принято лишь в 2022 году. Это первый герб в истории Очамчыры.Автор утверждает, что символ города отражает прошлое, настоящее и будущее.По словам Делба, очамчырцы с радостью приняли новый символ и дали "очень положительные оценки"."Герб – это атрибутика и лицо всего района. Юридически герб Очамчыры - тоже герб города, но по смысловой нагрузке – это герб района", - отметил он.Сюрпризы для очамчырцевПразднование дня города в Очамчыре началось с возложения цветов к Памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, в котором приняли участие руководство и жители района.На набережной города была организована праздничная ярмарка. Представители сел, мастера, художники, крестьяне представили свою продукцию.Жители села Члоу привезли на ярмарку из сельского музея предметы абхазского быта – седла, ружья, ножи, кинжалы, национальную одежду, посуду, музыкальные инструменты.Стенд села под название "Великие члоуцы" представлял 84- летний житель Владимир Логуа, он предстал перед жителями города и гостями ярмарки в национальной одежде."В районе давно не проходили такие мероприятия. Очамчыра перенесла много горя и испытаний в годы войны. Да благословит Бог тех, кто организовал сегодня этот прекрасный праздник, это большое событие. Я хоть уже и не молод, но радуюсь как ребенок. Пусть и дальше будет процветание", - сказал он.Село Кутол представила Мадина Ашуба. Это она покорила президента своей пастилой из инжира на ярмарке в Сухуме. По ее словам, после того как президент попробовал лакомство, ее позвали на телевидение и помогли начать строить свой небольшой цех дома. Аджинджух, пастилу, акалмышь Мадины можно попробовать в ресторанах и сувенирных лавках по всей Абхазии, в летний период отбоя от клиентов нет.Молодые девушки из Очамчыры на ярмарке представили свой небольшой бизнес. Девушки шьют из двунитки шопперы с абхазской тематикой и надписями, на обратной стороне каждого из них указано - "Made in Ochamchira". У стойки с оригинальной продукцией тут же возникла очередь из покупательниц. Мастерицы признаются, что продукция пользуется спросом, особенно среди местных жителей.Свои картины на ярмарке представил художник из Башкирии Варис Тамеев, который уже 13 лет живет в Кындыге. Особое внимание гостей праздника привлекла яркая картина с изображением лошади.По словам художника, лошади занимают особое место в его творчестве."Мой дед, скульптор, тоже вырезал лошадей. Это - самые преданные животные, самые светлые и чистые, они даже не станут никогда пить грязной воды", - сказал он.В 2007 году художника пригласили в Абхазию для проведения мастер-классов, после знакомства с местными жителями мужчина решил остаться в республике."У меня было такое ощущение, что я в деревне у дедушки – чистота, наивность, светлость души, все это привлекло меня сюда. Ну, и, конечно, море. Я жил в Москве, в Европе, в Америке, но мне просто нравится жить на природе. Здесь сохранена внутренняя чистота, благородство", - сказал он.Настоящий праздник был организован и для детей. В парке у администрации района малышей развлекали аниматоры, для молодежи организовали спортивные игры – перетягивание каната, шахматы, стрельба из лука, мастер-классы по рисунку, игры и викторины. А катер МЧС бесплатно катал по морю всех желающих.Праздничный вечер в Очамчыре закончился концертом с участием звезд местной эстрады, танцевальных коллективов и артистов из Адыгеи.С окончанием школы поздравили и выпускников района, для них и других гостей после концерта будет организована дискотека.А завершится день рождения Очамчыры ярким фейерверком.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/prezident-abkhazii-pozdravil-zhiteley-ochamchyry-s-dnem-goroda-1040160360.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/prazdnik-dlya-stolitsy-kak-otmetili-den-sukhuma-1040017682.html

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