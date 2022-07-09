https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/studenty-mgimo-vstretyatsya-s-aktivnymi-predstavitelyami-abkhazskoy-molodezhi-1040158122.html

Студенты МГИМО встретятся с активными представителями абхазской молодежи

Студенты МГИМО встретятся с активными представителями абхазской молодежи

Встреча пройдет 12 июля в Медиацентре Министерства иностранных дел Абхазии. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T16:18+0300

2022-07-09T16:18+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) приедут в Абхазию, где встретятся с активными представителями абхазской молодежи - участниками проектов "Гордость Абхазии" и "Будущее Абхазии", студентами АГУ. Об этом сообщает Медиацентр МИД."Цель конференции - презентация Абхазии для будущей элиты России - студентов МГИМО, которые в будущем станут управленцами, дипломатами, менеджерами. На встрече будет показан ролик об Абхазии, проведены экскурсии по достопримечательностям, они будут ознакомлены с важными предприятиями. В ходе встречи у студентов будет возможность пообщаться друг с другом на актуальные темы, задавать вопросы", - рассказала сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.Модератором конференции будет министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Также во встрече примет участие вице-президент республики Бадра Гунба.Республику посетит 50 студентов московского вуза. С представителями абхазской молодежи они встретятся 12 июля в стенах Медиацентра абхазского МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/vtoroy-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-proydet-v-agu-1039845573.html

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