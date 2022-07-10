https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/aktsiya-po-borbe-s-narkotikami-my-vybiraem-zhizn-proshla-v-abkhazii-1040182687.html

Акция по борьбе с наркотиками "Мы выбираем жизнь" прошла в Абхазии

Акция по борьбе с наркотиками "Мы выбираем жизнь" прошла в Абхазии

Познавательные и оздоровительные мероприятия проходили в разных уголках Абхазии 25 и 26 июня, а также 2,3 и 9 июля. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Ежегодная акция "Мы выбираем жизнь", приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, прошла в Абхазии, сообщает Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту. В первый день акции в селе Кындыг Очамчырского района прошли легкоатлетические забеги, в которых приняли участие местные спортсмены. В селе Тамыш молодежь могла посетить тренинг о вреде наркотиков и здоровом образе жизни, поиграть в баскетбол или футбол, а в Сухуме - принять участие в парном смешанном турнире по теннису.26 июня в Сухуме был организован турнир по шахматам, 2 июля - заплыв в море. 3 июля в авиагородке Гулрыпшского района прошли соревнования по шашкам, шахматам, домино, нардам, баскетболу и бадминтону, а также еще один тренинг о вреде наркотиков. А 9 июля в Гудауте участники акции прошли пешком по улице города.Все юные участники спортивных мероприятий ушли с подарками - футболками с символикой акции и грамотами за участие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/grazhdanin-i-nachalnik-gubaz-o-razvitii-i-finansirovanii-sporta-v-abkhazii--1039951762.html

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