https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/delegatsiya-vo-glave-s-aslanom-bzhaniya-otbyla-s-rabochim-vizitom-v-rossiyu-1040177746.html

Делегация во главе с Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Россию

Делегация во главе с Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Россию

В состав делегации вошли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый... 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T14:55+0300

2022-07-10T14:55+0300

2022-07-10T15:02+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, отбыла в Россию с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба президента. В ходе визита Аслан Бжания встретится с главами республик - Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым. В Татарстане абхазская делегация посетит агентство инвестиционного развития, технопарк "ИТ-парк", ООО "Эйдос-Медицина", технополис "Химград", Казанский вертолетный завод.А в программу мероприятий во время визита в Башкортостан включены посещения Центра управления республики, индустриального парка "Уфимский", Уфимского моторостроительного производственного объединения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/nadezhnoe-partnerstvo-diplomat-rasskazal-o-razvitii-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1040153521.html

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