https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/delegatsiya-vo-glave-s-aslanom-bzhaniya-otbyla-s-rabochim-vizitom-v-rossiyu-1040177746.html
Делегация во главе с Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Россию
Делегация во главе с Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Россию
В состав делегации вошли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T14:55+0300
2022-07-10T14:55+0300
2022-07-10T15:02+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038298279_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6681599068680e3597b9f43f7b3c41aa.jpg
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, отбыла в Россию с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба президента. В ходе визита Аслан Бжания встретится с главами республик - Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым. В Татарстане абхазская делегация посетит агентство инвестиционного развития, технопарк "ИТ-парк", ООО "Эйдос-Медицина", технополис "Химград", Казанский вертолетный завод.А в программу мероприятий во время визита в Башкортостан включены посещения Центра управления республики, индустриального парка "Уфимский", Уфимского моторостроительного производственного объединения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/nadezhnoe-partnerstvo-diplomat-rasskazal-o-razvitii-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1040153521.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038298279_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac74148adfbf2f92829c565713919e96.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
Делегация во главе с Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Россию
14:55 10.07.2022 (обновлено: 15:02 10.07.2022)
В состав делегации вошли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник Президента Григорий Пилия.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik.
Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, отбыла в Россию с рабочей поездкой, сообщает
пресс-служба президента.
С 10 по 12 июля запланирован визит абхазских политиков в Татарстан, а с 12 по 15 июля - в Башкортостан. Цель поездки - налаживание связей и укрепление сотрудничества в сфере экономики, туризма, торговли и информационных технологий.
В ходе визита Аслан Бжания встретится с главами республик - Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.
В Татарстане абхазская делегация посетит агентство инвестиционного развития, технопарк "ИТ-парк", ООО "Эйдос-Медицина", технополис "Химград", Казанский вертолетный завод.
А в программу мероприятий во время визита в Башкортостан включены посещения Центра управления республики, индустриального парка "Уфимский", Уфимского моторостроительного производственного объединения.