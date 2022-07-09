https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/nadezhnoe-partnerstvo-diplomat-rasskazal-o-razvitii-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1040153521.html

Надежное партнерство: дипломат рассказал о развитии абхазо-российских отношений

Надежное партнерство: дипломат рассказал о развитии абхазо-российских отношений

Роль Абхазии как стратегического партнера России особенно важна в контексте проведения военной спецоперации на Украине. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T14:00+0300

2022-07-09T14:00+0300

2022-07-09T14:00+0300

в абхазии

абхазия

россия

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102271/67/1022716763_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7594221ef1ec7b6fa54735fa990b6875.jpg

Абхазия и Россия на днях заключили соглашение о признании судебных решений по экономическим делам. Это очередной и абсолютно логичный шаг по укреплению двусторонних связей, считает спецпредставитель МИД Абхазии в РФ по международному сотрудничеству в сфере информбезопасности Алхас Барзания.SputnikО межгосударственных отношенияхВ беседе с корреспондентом Sputnik Барзания отметил, что абхазско-российские отношения продолжают активно развиваться.По его словам, Абхазию и республики Донбасса связывают хорошие отношения. Говорит об этом и тот факт, что президент Аслан Бжания 5 июля одним из первых поздравил главу ЛНР с освобождением республики. Также Абхазия систематически отправляет на Донбасс десятки тонн гуманитарной помощи: продукты питания, стройматериалы, лекарства.Что касается экономических связей с Россией, то, как подчеркнул дипломат, в последние годы заметно увеличилась торговля между странами. К примеру, 2021 году товарооборот вырос почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Активно развиваются культурные отношения, а также туристическая сфера. Этот год обещает стать рекордным по количеству российских туристов, посетивших страну, считает Алхас Барзания."Абхазия всегда была одним из самых популярных направлений у российских туристов, с каждым годом мы совершенствуем инфраструктуру. Поездки на наши курорты становятся доступнее, с апреля, например, начал курсировать международный туристический поезд Туапсе – Сочи – Гагра, который пользуется большим спросом у отдыхающих".В качестве проблемных вопросов дипломат отметил сложности перехода абхазо-российской границы по реке Псоу. Из-за желающих ее пересечь туристов и местных жителей здесь образуются большие очереди."Опять же это говорит об очень тесных связях и взаимном интересе жителей двух государств. Поэтому вопросы упрощения процедуры въезда поднимаются, хотя пока и остаются открытыми", – пояснил дипломат.Об имидже Абхазии на международной аренеОсобое внимание Барзания уделил и информационной безопасности.По его словам, против Абхазии ведется комплексная информационная война, с применением ресурсов и технологий стран НАТО, по дискредитации и созданию негативного имиджа республики в информационном пространстве, противодействовать которой сложно, даже с помощью ресурса дружественных российских СМИ.В ряде случаев, считает дипломат, информационная деятельность, в том числе и киберпространстве, может напрямую угрожать государственной безопасности и жизни граждан. И действовать тогда нужно оперативно и жёстко, но разумеется в рамках закона."Одно дело распространять фейковые новости, и совсем другое призывать к насилию, оправдывать терроризм или распространять с помощью средств массовой коммуникации радикальные идеи. Это уже преступление. Распространение такого контента необходимо сразу пресекать, чем и занимаются специальные службы, а виновных привлекать к ответственности", – подчеркнул Барзания.Как заявил дипломат, народ республики свой выбор сделал давно. И как бы кому ни нравилось, но Абхазия - это суверенное государство, которое всегда будет отстаивать свои права.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kultura-istoriya-obrazovanie-nad-chem-rabotaet-rossotrudnichestvo-v-abkhazii-1040087944.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/bzhaniya-i-maslov-podveli-itogi-sovmestnoy-rabochey-poezdki-po-abkhaziyu-1039968500.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, мид абхазии