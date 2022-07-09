https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/nadezhnoe-partnerstvo-diplomat-rasskazal-o-razvitii-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1040153521.html
Надежное партнерство: дипломат рассказал о развитии абхазо-российских отношений
Надежное партнерство: дипломат рассказал о развитии абхазо-российских отношений
Роль Абхазии как стратегического партнера России особенно важна в контексте проведения военной спецоперации на Украине. 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T14:00+0300
2022-07-09T14:00+0300
2022-07-09T14:00+0300
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Абхазия и Россия на днях заключили соглашение о признании судебных решений по экономическим делам. Это очередной и абсолютно логичный шаг по укреплению двусторонних связей, считает спецпредставитель МИД Абхазии в РФ по международному сотрудничеству в сфере информбезопасности Алхас Барзания.SputnikО межгосударственных отношенияхВ беседе с корреспондентом Sputnik Барзания отметил, что абхазско-российские отношения продолжают активно развиваться.По его словам, Абхазию и республики Донбасса связывают хорошие отношения. Говорит об этом и тот факт, что президент Аслан Бжания 5 июля одним из первых поздравил главу ЛНР с освобождением республики. Также Абхазия систематически отправляет на Донбасс десятки тонн гуманитарной помощи: продукты питания, стройматериалы, лекарства.Что касается экономических связей с Россией, то, как подчеркнул дипломат, в последние годы заметно увеличилась торговля между странами. К примеру, 2021 году товарооборот вырос почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Активно развиваются культурные отношения, а также туристическая сфера. Этот год обещает стать рекордным по количеству российских туристов, посетивших страну, считает Алхас Барзания."Абхазия всегда была одним из самых популярных направлений у российских туристов, с каждым годом мы совершенствуем инфраструктуру. Поездки на наши курорты становятся доступнее, с апреля, например, начал курсировать международный туристический поезд Туапсе – Сочи – Гагра, который пользуется большим спросом у отдыхающих".В качестве проблемных вопросов дипломат отметил сложности перехода абхазо-российской границы по реке Псоу. Из-за желающих ее пересечь туристов и местных жителей здесь образуются большие очереди."Опять же это говорит об очень тесных связях и взаимном интересе жителей двух государств. Поэтому вопросы упрощения процедуры въезда поднимаются, хотя пока и остаются открытыми", – пояснил дипломат.Об имидже Абхазии на международной аренеОсобое внимание Барзания уделил и информационной безопасности.По его словам, против Абхазии ведется комплексная информационная война, с применением ресурсов и технологий стран НАТО, по дискредитации и созданию негативного имиджа республики в информационном пространстве, противодействовать которой сложно, даже с помощью ресурса дружественных российских СМИ.В ряде случаев, считает дипломат, информационная деятельность, в том числе и киберпространстве, может напрямую угрожать государственной безопасности и жизни граждан. И действовать тогда нужно оперативно и жёстко, но разумеется в рамках закона."Одно дело распространять фейковые новости, и совсем другое призывать к насилию, оправдывать терроризм или распространять с помощью средств массовой коммуникации радикальные идеи. Это уже преступление. Распространение такого контента необходимо сразу пресекать, чем и занимаются специальные службы, а виновных привлекать к ответственности", – подчеркнул Барзания.Как заявил дипломат, народ республики свой выбор сделал давно. И как бы кому ни нравилось, но Абхазия - это суверенное государство, которое всегда будет отстаивать свои права.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kultura-istoriya-obrazovanie-nad-chem-rabotaet-rossotrudnichestvo-v-abkhazii-1040087944.html
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абхазия, россия, мид абхазии
Надежное партнерство: дипломат рассказал о развитии абхазо-российских отношений
Роль Абхазии как стратегического партнера России особенно важна в контексте проведения военной спецоперации на Украине.
Абхазия и Россия на днях заключили соглашение о признании судебных решений по экономическим делам. Это очередной и абсолютно логичный шаг по укреплению двусторонних связей, считает спецпредставитель МИД Абхазии в РФ по международному сотрудничеству в сфере информбезопасности Алхас Барзания.
О межгосударственных отношениях
В беседе с корреспондентом Sputnik Барзания отметил, что абхазско-российские отношения продолжают активно развиваться.
"По многим социальным, экономическим и политическим вопросам у нас нет разногласий. В частности, Абхазия вслед за Россией признала независимость ДНР и ЛНР, невзирая на мнение ряда недружественно настроенных государств", – рассказал собеседник Sputnik.
По его словам, Абхазию и республики Донбасса связывают хорошие отношения. Говорит об этом и тот факт, что президент Аслан Бжания 5 июля одним из первых поздравил главу ЛНР
с освобождением республики.
Также Абхазия систематически отправляет на Донбасс десятки тонн гуманитарной помощи
: продукты питания, стройматериалы, лекарства.
Что касается экономических связей с Россией, то, как подчеркнул дипломат, в последние годы заметно увеличилась торговля между странами. К примеру, 2021 году товарооборот вырос почти на 40% по сравнению с 2020 годом.
Активно развиваются культурные отношения, а также туристическая сфера. Этот год обещает стать рекордным по количеству российских туристов, посетивших страну, считает Алхас Барзания.
"Абхазия всегда была одним из самых популярных направлений у российских туристов, с каждым годом мы совершенствуем инфраструктуру. Поездки на наши курорты становятся доступнее, с апреля, например, начал курсировать международный туристический поезд Туапсе – Сочи – Гагра, который пользуется большим спросом у отдыхающих".
В качестве проблемных вопросов дипломат отметил сложности перехода абхазо-российской границы
по реке Псоу. Из-за желающих ее пересечь туристов и местных жителей здесь образуются большие очереди.
"Опять же это говорит об очень тесных связях и взаимном интересе жителей двух государств. Поэтому вопросы упрощения процедуры въезда поднимаются, хотя пока и остаются открытыми", – пояснил дипломат.
Об имидже Абхазии на международной арене
Особое внимание Барзания уделил и информационной безопасности.
По его словам, против Абхазии ведется комплексная информационная война, с применением ресурсов и технологий стран НАТО, по дискредитации и созданию негативного имиджа республики в информационном пространстве, противодействовать которой сложно, даже с помощью ресурса дружественных российских СМИ.
"Надо учитывать, какое влияние на аудиторию оказывают средства массовой коммуникации, в частности интернет, соцсети. У пользователя огромный выбор источников информации. Зачастую ему бывает сложно отличить откровенную ложь от правды. Большое значение в этом вопросе имеет и квалификация журналиста. Те же блогеры, не имея доступа к первоисточникам информации, могут искажать факты даже не подозревая об этом и без всякого умысла", – отметил Барзания.
В ряде случаев, считает дипломат, информационная деятельность, в том числе и киберпространстве, может напрямую угрожать государственной безопасности и жизни граждан. И действовать тогда нужно оперативно и жёстко, но разумеется в рамках закона.
"Одно дело распространять фейковые новости, и совсем другое призывать к насилию, оправдывать терроризм или распространять с помощью средств массовой коммуникации радикальные идеи. Это уже преступление. Распространение такого контента необходимо сразу пресекать, чем и занимаются специальные службы, а виновных привлекать к ответственности", – подчеркнул Барзания.
Как заявил дипломат, народ республики свой выбор сделал давно. И как бы кому ни нравилось, но Абхазия - это суверенное государство, которое всегда будет отстаивать свои права.