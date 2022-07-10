https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/dvoe-zhiteley-abkhazii-arestovany-za-moshennichestvo-v-osobo-krupnom-razmere-1040173058.html

Двое жителей Абхазии арестованы за мошенничество в особо крупном размере

Двое жителей Абхазии арестованы за мошенничество в особо крупном размере

Войдя в доверие к потерпевшему, они взяли у него 18 тысяч рублей за неоказанную услугу и уехали на его автомобиле. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T10:45+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору, вменяется двум жителям Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики. За свои услуги они взяли 18 тысяч рублей. После этого они сели в машину заявителя, стоившую 600 тысяч рублей, и скрылись. Сотрудники МВД задержали Багба и Солобова, а позже, с участием одного из них обнаружили пропавший автомобиль в селе Лыхны Гудаутского района, и изъяли его.Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии. Обвиняемые заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/letnee-pokholodanie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyun-1040158318.html

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