https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/ekonomist-rasskazal-o-minusakh-otsutstviya-importa-1040175011.html

Экономист рассказал о минусах отсутствия импорта

Экономист рассказал о минусах отсутствия импорта

У снижения цен на товары и услуги есть много плюсов, но, для того, чтобы понимать экономическую ситуацию лучше, нужно осознавать и минусы дефляции. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T12:30+0300

2022-07-10T12:30+0300

2022-07-10T12:40+0300

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0a/1040174851_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_60f219f702e4f8dfbe4f52ac1ed41175.jpg

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Исчезновение импортных товаров с национального рынка ведет к ухудшению качества отечественной продукции, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Хачатуряна.Несмотря на то, что кажется, будто бы в условиях отсутствия зарубежных товаров отечественные компании смогут увеличить производство и продавать большее количество продукции, это не совсем так.В этом случае в экономике складывается ситуация, характерная для последних десятилетий Советского Союза - когда отечественной продукции много, но граждане ее не покупают из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка, зато за дефицитными импортными товарами выстраиваются длинные очереди. Еще одна проблема, с которой экономика сталкивается в период дефляции - падение конкуретноспособности экспортеров, за которым следует рост стоимости на продукцию и повышение спроса на нее. Поэтому, по мнению Хачатурова, государству необходимо поддерживать равновесие между двумя этими составляющими и не допускать сильного перевеса в сторону импорта или экспорта.После начала военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию жесткие санкции. Кроме того, о своем уходе с российского рынка заявили многие иностранные фирмы и бренды. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, согласно которому предприниматели, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Бренды потеряли возможность контролировать ввоз своих товаров на российский рынок, а продавать продукцию теперь могут мне только официальные дистрибьюторы, но и другие юридические лица.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ekspert-rasskazal-o-samykh-zavisimykh-ot-importa-otraslyakh-proizvodstva-1038780458.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/vse-parallelno-importu-v-rossiyu-dali-zelenyy-svet-1040022338.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия