https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/ekonomist-rasskazal-o-minusakh-otsutstviya-importa-1040175011.html
Экономист рассказал о минусах отсутствия импорта
Экономист рассказал о минусах отсутствия импорта
У снижения цен на товары и услуги есть много плюсов, но, для того, чтобы понимать экономическую ситуацию лучше, нужно осознавать и минусы дефляции. 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T12:30+0300
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экономика
россия
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Исчезновение импортных товаров с национального рынка ведет к ухудшению качества отечественной продукции, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Хачатуряна.Несмотря на то, что кажется, будто бы в условиях отсутствия зарубежных товаров отечественные компании смогут увеличить производство и продавать большее количество продукции, это не совсем так.В этом случае в экономике складывается ситуация, характерная для последних десятилетий Советского Союза - когда отечественной продукции много, но граждане ее не покупают из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка, зато за дефицитными импортными товарами выстраиваются длинные очереди. Еще одна проблема, с которой экономика сталкивается в период дефляции - падение конкуретноспособности экспортеров, за которым следует рост стоимости на продукцию и повышение спроса на нее. Поэтому, по мнению Хачатурова, государству необходимо поддерживать равновесие между двумя этими составляющими и не допускать сильного перевеса в сторону импорта или экспорта.После начала военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию жесткие санкции. Кроме того, о своем уходе с российского рынка заявили многие иностранные фирмы и бренды. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, согласно которому предприниматели, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Бренды потеряли возможность контролировать ввоз своих товаров на российский рынок, а продавать продукцию теперь могут мне только официальные дистрибьюторы, но и другие юридические лица.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ekspert-rasskazal-o-samykh-zavisimykh-ot-importa-otraslyakh-proizvodstva-1038780458.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/vse-parallelno-importu-v-rossiyu-dali-zelenyy-svet-1040022338.html
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экономика, россия
Экономист рассказал о минусах отсутствия импорта
12:30 10.07.2022 (обновлено: 12:40 10.07.2022)
У снижения цен на товары и услуги есть много плюсов, но, для того, чтобы понимать экономическую ситуацию лучше, нужно осознавать и минусы дефляции.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik.
Исчезновение импортных товаров с национального рынка ведет к ухудшению качества отечественной продукции, сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Хачатуряна.
“Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление”, - объяснил эксперт.
Несмотря на то, что кажется, будто бы в условиях отсутствия зарубежных товаров отечественные компании смогут увеличить производство и продавать большее количество продукции, это не совсем так.
В этом случае в экономике складывается ситуация, характерная для последних десятилетий Советского Союза - когда отечественной продукции много, но граждане ее не покупают из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка, зато за дефицитными импортными товарами выстраиваются длинные очереди.
Еще одна проблема, с которой экономика сталкивается в период дефляции - падение конкуретноспособности экспортеров, за которым следует рост стоимости на продукцию и повышение спроса на нее.
Поэтому, по мнению Хачатурова, государству необходимо поддерживать равновесие между двумя этими составляющими и не допускать сильного перевеса в сторону импорта или экспорта.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию жесткие санкции. Кроме того, о своем уходе с российского рынка заявили многие иностранные фирмы и бренды.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, согласно которому предприниматели, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Бренды потеряли возможность контролировать ввоз своих товаров на российский рынок, а продавать продукцию теперь могут мне только официальные дистрибьюторы, но и другие юридические лица.