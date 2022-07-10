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Президент Абхазии прибыл в Татарстан
Президент Абхазии прибыл в Татарстан
Встречали абхазскую делегацию традиционным караваем и национальной татарской сладостью - чак-чаком. 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T19:06+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, прибыла в Казань, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Помимо Аслана Бжания, в Татарстан из Абхазии прибыли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.Они пробудут в Казани до 12 июля, а после этого отправятся в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/delegatsiya-vo-glave-s-aslanom-bzhaniya-otbyla-s-rabochim-vizitom-v-rossiyu-1040177746.html
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новости, абхазия, аслан бжания
Президент Абхазии прибыл в Татарстан
19:06 10.07.2022 (обновлено: 19:20 10.07.2022)
Встречали абхазскую делегацию традиционным караваем и национальной татарской сладостью - чак-чаком.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik
. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, прибыла в Казань, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Международный Аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая в честь прилета гостей был украшен флагами Абхазии, России и Татарстана, а встречал делегацию лично президент республики Рустам Минниханов.
Помимо Аслана Бжания, в Татарстан из Абхазии прибыли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
Они пробудут в Казани до 12 июля, а после этого отправятся в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.