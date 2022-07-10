https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/prezident-abkhazii-pribyl-v-tatarstan-1040181073.html

Президент Абхазии прибыл в Татарстан

Президент Абхазии прибыл в Татарстан

Встречали абхазскую делегацию традиционным караваем и национальной татарской сладостью - чак-чаком. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T19:06+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, прибыла в Казань, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Помимо Аслана Бжания, в Татарстан из Абхазии прибыли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.Они пробудут в Казани до 12 июля, а после этого отправятся в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/delegatsiya-vo-glave-s-aslanom-bzhaniya-otbyla-s-rabochim-vizitom-v-rossiyu-1040177746.html

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