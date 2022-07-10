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https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/prezident-abkhazii-pribyl-v-tatarstan-1040181073.html
Президент Абхазии прибыл в Татарстан
Президент Абхазии прибыл в Татарстан
Встречали абхазскую делегацию традиционным караваем и национальной татарской сладостью - чак-чаком. 10.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, прибыла в Казань, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Помимо Аслана Бжания, в Татарстан из Абхазии прибыли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.Они пробудут в Казани до 12 июля, а после этого отправятся в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/delegatsiya-vo-glave-s-aslanom-bzhaniya-otbyla-s-rabochim-vizitom-v-rossiyu-1040177746.html
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Президент Абхазии прибыл в Татарстан

19:06 10.07.2022 (обновлено: 19:20 10.07.2022)
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкВиды Казани
Виды Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2022
© Sputnik / Алексей Насыров
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Встречали абхазскую делегацию традиционным караваем и национальной татарской сладостью - чак-чаком.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, прибыла в Казань, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Международный Аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая в честь прилета гостей был украшен флагами Абхазии, России и Татарстана, а встречал делегацию лично президент республики Рустам Минниханов.
Помимо Аслана Бжания, в Татарстан из Абхазии прибыли спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
Они пробудут в Казани до 12 июля, а после этого отправятся в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и президента Абхазии А. Бжании - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2022
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