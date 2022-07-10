https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-iyulya-1040172971.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 июля

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T16:00+0300

2022-07-10T16:00+0300

2022-07-10T16:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. В понедельник, 11 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за перепадов атмосферного давления ночью и до полудня кратковременный дождь, местами ливневого характера, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии