https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-artilleriyskikh-boepripasov-na-ukraine-1040176113.html

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов на Украине

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов на Украине

В результате ударов уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных... 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T13:21+0300

2022-07-10T13:21+0300

2022-07-10T13:21+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения украинской армии и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", два ангара с гаубицами М777 американского производства, уничтожена артиллерия на огневых позициях в 42-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод РСЗО "Ураган", взвод РСЗО "Град", два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях.Российские истребители Су-35с сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины и один МиГ-29 в ДНР.Также российскими средствами ПВО были перехвачены три украинских дрона, три ракеты "Точка-У", 20 снарядов РСЗО "Ураган", пять снарядов РСЗО "Смерч".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-natsbatalona-tornado-na-ukraine-1040154767.html

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