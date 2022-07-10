https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-artilleriyskikh-boepripasov-na-ukraine-1040176113.html
Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов на Украине
Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов на Украине
В результате ударов уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T13:21+0300
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения украинской армии и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", два ангара с гаубицами М777 американского производства, уничтожена артиллерия на огневых позициях в 42-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод РСЗО "Ураган", взвод РСЗО "Град", два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях.Российские истребители Су-35с сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины и один МиГ-29 в ДНР.Также российскими средствами ПВО были перехвачены три украинских дрона, три ракеты "Точка-У", 20 снарядов РСЗО "Ураган", пять снарядов РСЗО "Смерч".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-natsbatalona-tornado-na-ukraine-1040154767.html
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Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов на Украине
В результате ударов уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град"
СУХУМ, 10 июл - Sputnik
. Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения украинской армии и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске, сообщает
Министерство обороны России.
Также за сутки ВКС России уничтожили три пункта управления и живую силу и военную технику в 16 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", два ангара с гаубицами М777 американского производства, уничтожена артиллерия на огневых позициях в 42-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод РСЗО "Ураган", взвод РСЗО "Град", два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях.
Российские истребители Су-35с сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины и один МиГ-29 в ДНР.
Также российскими средствами ПВО были перехвачены три украинских дрона, три ракеты "Точка-У", 20 снарядов РСЗО "Ураган", пять снарядов РСЗО "Смерч".