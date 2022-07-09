https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-natsbatalona-tornado-na-ukraine-1040154767.html

Российские войска уничтожили пункт дислокации нацбатальона "Торнадо" на Украине

Российские войска уничтожили пункт дислокации нацбатальона "Торнадо" на Украине

В ходе военной спецоперации все виды российских войск выполняют задачи по уничтожению военной техники, инфраструктуры и живой силы противника. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T12:38+0300

2022-07-09T12:38+0300

2022-07-09T12:51+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации националистического батальона "Торнадо" в Днепропетровской области Украины, сообщает Министерство обороны России. Также ВКС России нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре, уничтожив более 30 процентов военнослужащих и выведя из строя большую часть артиллерийских орудий. Минобороны подчеркивает, что из-за больших потерь и дезертирства в подразделения 127 бригады теробороны в Харькове принимают заключенных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях города. Помимо этого, из-за огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ ударами российской армии уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.Высокоточным ударом в районе Часова Яра российские войска уничтожили ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления. В их числе пункты 98-го батальона 108-й бригады теробороны и 16-й механизированной бригады, подразделения артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живая сила и военная техника в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.Ведомство также добавило, что за сутки были уничтожены пять складов боеприпасов и также хранилище топлива для военной техники.Российские самолеты Су-35с и МиГ-31бм сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов РСЗО "Ураган".Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/vs-rossii-presekli-popytku-podnyat-ukrainskiy-flag-na-ostrove-zmeinyy-1040114559.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/vysokotochnye-artilleriyskie-snaryady-rossii-v-svo-na-ukraine-1040146085.html

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