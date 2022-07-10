https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/sergey-shamba-o-sobytiyakh-na-ukraine-idet-pereustroystvo-mirovoy-sistemy-1040181317.html

Сергей Шамба о событиях на Украине: идет переустройство мировой системы

Сергей Шамба о событиях на Украине: идет переустройство мировой системы

Президент Абхазии Аслан Бжания 7 июля провел рабочую встречу с руководством министерства обороны республики и представителями минобороны России 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T19:49+0300

2022-07-10T19:49+0300

2022-07-10T19:49+0300

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Борьба, которую мы сейчас наблюдаем, это не борьба России против Украины, а борьба мирового характера, фактически, переустройство мировой системы, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба.Секретарь Совбеза Абхазии напомнил, что были неоднократные обсуждения того, что Грузия может открыть второй фронт против России. Однако пока власти Грузии воздерживаются от действий, которые могут привести к краху грузинское государство. Вместе с тем, абхазская сторона должна предусматривать всякие варианты развития событий, говорит Шамба."В последнее время президентом и нашим военным ведомством особенно большое внимание уделяется вопросам безопасности наших рубежей на границе с Грузией по реке Ингур и по морю. То, что делегацию России возглавлял контр-адмирал российского военно-морского флота, говорит о том, что водным границам Абхазии придается большое значение", - заметил секретарь Совбеза Абхазии.Шамба отметил, что соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии было подписано в 2010 году, оно предусматривает обеспечение безопасности нашей республики, а договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между странами определяет союзнические отношения между Абхазией и Россией."По этому договору, в случае объявления войны, стороны выступают в защиту друг друга. То, что происходит на Украине не может не беспокоить, это процесс международной глобальной политики. Абхазия как обычно во всех таких перипетиях всегда оказывается в гуще событий, потому что мы занимаем важный геостратегический регион", - сказал Сергей Шамба.Президент Абхазии Аслан Бжания 7 июля провел рабочую встречу с руководством министерства обороны республики и представителями минобороны России.В ходе встречи стороны обсудили вопрос реализации "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/shamba-abkhaziya---vazhnyy-geostrategicheskiy-region-vsegda-v-gusche-sobytiy-1040143176.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/takie-obstoyatelstva-taniya-o-spetsoperatsii-na-ukraine-i-vneshney-politike-abkhazii--1039997849.html

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