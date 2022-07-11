https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-yakuba-lakoba-1040191798.html

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с кончиной Якуба Лакоба

Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с кончиной Якуба Лакоба

Якуб Лакоба покоится в селе Лыхны, его похоронят 12 июля. 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T14:14+0300

2022-07-11T14:14+0300

2022-07-11T14:28+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Якуба Лакоба в связи с кончиной политика."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Якуба Васильевича Лакоба. Якуб Васильевич был ярким, энергичным политиком и общественным деятелем, всегда открыто выражавшим свое мнение по самым важным государственным вопросам", - говорится в тексте соболезнования. Президент отметил вклад Якуба Лакоба в развитие партийной системы Абхазии, как лидера старейшей в республике Народной Партии. Видный абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба ушел из жизни 9 июля на 73 году жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/narodnyy-politik-kakim-abkhaziya-zapomnit-yakuba-lakoba-1040180390.html

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