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Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с кончиной Якуба Лакоба
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с кончиной Якуба Лакоба
Якуб Лакоба покоится в селе Лыхны, его похоронят 12 июля. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T14:14+0300
2022-07-11T14:14+0300
2022-07-11T14:28+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Якуба Лакоба в связи с кончиной политика."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Якуба Васильевича Лакоба. Якуб Васильевич был ярким, энергичным политиком и общественным деятелем, всегда открыто выражавшим свое мнение по самым важным государственным вопросам", - говорится в тексте соболезнования. Президент отметил вклад Якуба Лакоба в развитие партийной системы Абхазии, как лидера старейшей в республике Народной Партии. Видный абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба ушел из жизни 9 июля на 73 году жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/narodnyy-politik-kakim-abkhaziya-zapomnit-yakuba-lakoba-1040180390.html
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партии, политика, новости
Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с кончиной Якуба Лакоба
14:14 11.07.2022 (обновлено: 14:28 11.07.2022)
Якуб Лакоба покоится в селе Лыхны, его похоронят 12 июля.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Якуба Лакоба в связи с кончиной политика.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Якуба Васильевича Лакоба. Якуб Васильевич был ярким, энергичным политиком и общественным деятелем, всегда открыто выражавшим свое мнение по самым важным государственным вопросам", - говорится в тексте
соболезнования.
Президент отметил вклад Якуба Лакоба в развитие партийной системы Абхазии, как лидера старейшей в республике Народной Партии.
"Якуба Васильевича уважали за верность своим нравственным принципам и идеалам, принципиальность. Добрая память о нем всегда будет жить в сердцах тех, кто знал его", - подчеркнул Бжания.
Видный абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба ушел из жизни 9 июля на 73 году жизни.