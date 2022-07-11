https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/bzhaniya-i-minnikhanov-oboznachili-perspektivy-sotrudnichestva-abkhazii-i-tatarstana-1040196741.html

Бжания и Минниханов обозначили перспективы сотрудничества Абхазии и Татарстана

Бжания и Минниханов обозначили перспективы сотрудничества Абхазии и Татарстана

Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Татарстан для налаживания и укрепления связей с российским субъектом в сфере экономики... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T21:55+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились в Казанском Кремле и обсудили перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.Минниханов поблагодарил Бжания за визит в Казань и интерес к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-абхазских отношений. Он отметил, что товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, но есть возможности для наращивания объемов. В частности, глава республики заявил о заинтересованности поставлять в Абхазию "КАМАЗЫ", автомобильные шины, машиностроительную и нефтехимическую продукцию, медизделия и фармацевтику. Кроме того, по словам Минниханова, Татарстан готов делиться опытом и наработками в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры, сказал глава республики. В числе перспективных направлений взаимодействия он назвал автомобилестроение, IT-сферу, здравоохранение."Мы рады видеть, как развивается экономика Абхазии, в том числе пищевая и винодельческая промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов, добывающая отрасль. Очень хорошие перспективы имеют туризм и санаторно-курортная сфера", - сказал Президент Татарстана.В свою очередь Аслан Бжания поблагодарил Рустама Минниханова за высокий уровень организации приема абхазской делегации. Бжания высказался за дальнейшее развитие сотрудничества, обозначил транзитные и иные возможности Абхазии и пригласил главу Татарстана посетить Страну души с ответным визитом.Официальные отношения Абхазии и Татарстана оформлены с 1994 года, когда был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между республиками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/prezident-abkhazii-posetil-agentstvo-investitsionnogo-razvitiya-tatarstana-1040195843.html

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