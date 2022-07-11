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Посещаемость источников в Приморском и Кындыге снизилась вдвое
Посещаемость источников в Приморском и Кындыге снизилась вдвое
Термальные источники в селе Приморское Гудаутского района и в селе Кындыг Очамчырского района наиболее популярные направления в Абхазии в сфере рекреационного... 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T13:42+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Турпоток в термальные источники в селах Приморское и Кындыг сократился в два раза, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия представители объектов.Она также уточнила, что большая часть посетителей объекта состоит из туристов, путешествующих по Абхазии в составе экскурсионных групп. По ее словам, все гости довольны оздоровляющими процедурами, которые они проходят в горячих источниках и нередко снова возвращаются туда. Многие даже задерживаются в селе для прохождения лечебного курса и арендуют жилье в гостевых домах или же снимают комнаты у местных жителей.Сероводородные источники в селе Кындыг обнаружили случайно. В 1970-х годах советские специалисты искали в тех местах нефть, но их ожиданиям не суждено было сбыться. Вместо черного золота из недр земли, примерно с глубины трех километров, забил кипяток.Директор термальных источников в селе Приморское Руслан Авидзба также наблюдает спад посещаемости в сезоне 2022 года. По его приблизительным подсчетам, показатели текущего года наполовину ниже в сравнении с годом ранее.При этом он отметил, что нельзя терять оптимизма, и впереди еще три летне-курортных месяца, которые могут выправить ситуацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200310/Kipyatok-vmesto-nefti-interesnye-fakty-o-termalnykh-istochnikakh-v-sele-Kyndyg-1029611447.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/turpotok-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-snizilsya-v-sravnenii-s-proshlym-godom-1039806469.html
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Посещаемость источников в Приморском и Кындыге снизилась вдвое
13:42 11.07.2022 (обновлено: 14:11 11.07.2022)
Термальные источники в селе Приморское Гудаутского района и в селе Кындыг Очамчырского района наиболее популярные направления в Абхазии в сфере рекреационного туризма.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Турпоток в термальные источники в селах Приморское и Кындыг сократился в два раза, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия представители объектов.
"В этом году пока примерно на 50% меньше посетителей, чем в прошлом году. Не знаю, как будет в июле и августе, но пока людей мало. Перед сезоном говорили о том, что туристов будет больше, чем в 2021 году, но я этого не вижу. Откуда они (профильные органы - прим.) взяли такую информацию", - отметила сотрудник термальных источников в селе Кындыг Джульетта Чкониа.
Она также уточнила, что большая часть посетителей объекта состоит из туристов, путешествующих по Абхазии в составе экскурсионных групп. По ее словам, все гости довольны оздоровляющими процедурами, которые они проходят в горячих источниках и нередко снова возвращаются туда. Многие даже задерживаются в селе для прохождения лечебного курса и арендуют жилье в гостевых домах или же снимают комнаты у местных жителей.
Сероводородные источники в селе Кындыг обнаружили случайно. В 1970-х годах советские специалисты искали в тех местах нефть, но их ожиданиям не суждено было сбыться. Вместо черного золота из недр земли, примерно с глубины трех километров, забил кипяток.
Директор термальных источников в селе Приморское Руслан Авидзба также наблюдает спад посещаемости в сезоне 2022 года. По его приблизительным подсчетам, показатели текущего года наполовину ниже в сравнении с годом ранее.
"Пока мы не видим стабильного роста количества посетителей. Если в мае люди появились, то потом было затишье. Наверное, пять или десять дней назад мы стали ощущать увеличение числа гостей", - сказал Авидзба.
При этом он отметил, что нельзя терять оптимизма, и впереди еще три летне-курортных месяца, которые могут выправить ситуацию.