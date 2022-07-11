https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/poseschaemost-istochnikov-v-primorskom-i-kyndyge-sokratilas-v-dva-raza-1040189896.html

Посещаемость источников в Приморском и Кындыге снизилась вдвое

Посещаемость источников в Приморском и Кындыге снизилась вдвое

Термальные источники в селе Приморское Гудаутского района и в селе Кындыг Очамчырского района наиболее популярные направления в Абхазии в сфере рекреационного... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T13:42+0300

2022-07-11T13:42+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Турпоток в термальные источники в селах Приморское и Кындыг сократился в два раза, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия представители объектов.Она также уточнила, что большая часть посетителей объекта состоит из туристов, путешествующих по Абхазии в составе экскурсионных групп. По ее словам, все гости довольны оздоровляющими процедурами, которые они проходят в горячих источниках и нередко снова возвращаются туда. Многие даже задерживаются в селе для прохождения лечебного курса и арендуют жилье в гостевых домах или же снимают комнаты у местных жителей.Сероводородные источники в селе Кындыг обнаружили случайно. В 1970-х годах советские специалисты искали в тех местах нефть, но их ожиданиям не суждено было сбыться. Вместо черного золота из недр земли, примерно с глубины трех километров, забил кипяток.Директор термальных источников в селе Приморское Руслан Авидзба также наблюдает спад посещаемости в сезоне 2022 года. По его приблизительным подсчетам, показатели текущего года наполовину ниже в сравнении с годом ранее.При этом он отметил, что нельзя терять оптимизма, и впереди еще три летне-курортных месяца, которые могут выправить ситуацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200310/Kipyatok-vmesto-nefti-interesnye-fakty-o-termalnykh-istochnikakh-v-sele-Kyndyg-1029611447.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/turpotok-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-snizilsya-v-sravnenii-s-proshlym-godom-1039806469.html

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