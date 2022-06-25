https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/turpotok-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-snizilsya-v-sravnenii-s-proshlym-godom-1039806469.html

Турпоток на Рицу и в Новоафонскую пещеру снизился в сравнении с прошлым годом

Турпоток на Рицу и в Новоафонскую пещеру снизился в сравнении с прошлым годом

В прошлом году Абхазию посетили около полутора миллиона туристов, нынешний сезон, по прогнозам, должен быть не менее успешным. 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T09:38+0300

2022-06-25T09:38+0300

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. В этом году Рицинский национальный реликтовый парк уже посетили 140 729 человек, за аналогичный период прошлого года Рицу успели увидеть 186 912 человек, сказал в интервью радио Sputnik начальник информационного управления Минтуризма Саид Аршба.По его данным, Новоафонскую пещеру посетили 76 тысяч человек, в прошлом году в этот период цифра достигала 130 тысяч. "Но следует отметить, что прошлогодний сезон был рекордным, и показатели были очень высокими", - пояснил он. Что касается общего количества отдыхающих, которые уже побывали в этом сезоне в Абхазии, Саид Аршба сказал, что Минтуризма ожидало большего.Он рассказал о том, что в этом году сложилась тенденция на снижение глубины бронирования."То есть основная бронь происходит за неделю, 15 дней до въезда туристов в средства размещения. По нашим данным, на июль-август уже забронировано 80% номеров в отелях. Учитывая тенденцию, думаем, что будет под 100% через некоторое время. Ежегодно, в конце августа в доковидные времена бронь в отелях доходила до 100%, основываемся на этом", - отметил он.При этом, он подтвердил хорошую загрузку отелей повышенной комфортности. Туристы, которые раньше уезжали из России в страны Востока, Европу, Турцию, в свете последних событий переориентировались на курорты Краснодарского края и Абхазию, пояснил Аршба."Для них очень большое значение имеет провести время с комфортом и удобствами. Поэтому крупные отели, которые предоставляют множество дополнительных услуг, которые ориентированы на платежеспособного туриста, пользуются большой популярностью в этом году, и на них в первую очередь идет бронь", - сказал Аршба.Одна из особенностей нынешнего курортного сезона – повышенный спрос на VIP-экскурсии, сообщил он."Люди стали больше заказывать более комфортабельный транспорт, личного экскурсовода, в этой части стало появляться некое развитие, импульс к дальнейшему развитию именно такого рода услуг", - говорит он.Минтуризма рассчитывает на увеличение турпотока в Абхазию в июле, отметил Аршба.

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