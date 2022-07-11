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https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/tambovskie-uchitelya-proveli-shkolu-pedagogicheskogo-masterstva-dlya-sukhumskikh-kolleg-1040184943.html
Тамбовские учителя провели "Школу педагогического мастерства" для сухумских коллег
Тамбовские учителя провели "Школу педагогического мастерства" для сухумских коллег
Всего в сухумских школах работают около 480 учителей, 170 из них - молодые специалисты с опытом работы менее пяти лет. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T08:45+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В Сухуме завершился недельный тренинг "Школа педагогического мастерства" для молодых учителей школ от тамбовских специалистов повышения квалификации, сообщается на сайте Администрации столицы.По данным Управления образования Сухума, за семь дней работы Школы было проведено более 50 лекций, мастер-классов, гейминг-сессий.Каждый участник Школы мог рассказать о своем успешном педагогическом опыте и поделиться с коллегами проектами, авторскими находками и достижениями в работе с детьми. Проект был нацелен на профессиональное развитие педагогов через обмен опытом между российскими и абхазскими специалистами в сфере образования, знакомство с современными подходами, технологиями обучения, воспитания и управления образовательными организациями. По завершении "Школы педагогического мастерства" организаторы тренинга - представители Тамбовского государственного университета им. Р. Г. Державина - вручили молодым специалистам удостоверения о повышении квалификации. Организаторы и участники проекта решили продолжить сотрудничество и проводить такие курсы ежегодно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/letnyaya-shkola-uchitel-goda-proydet-v-gagre-1039713966.html
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образование, школы, учителя, новости, сухум

Тамбовские учителя провели "Школу педагогического мастерства" для сухумских коллег

08:45 11.07.2022 (обновлено: 09:23 11.07.2022)
© Foto / Администрация города СухумРабота "Школы педагогического мастерства" в Сухуме
Работа Школы педагогического мастерства в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2022
© Foto / Администрация города Сухум
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Всего в сухумских школах работают около 480 учителей, 170 из них - молодые специалисты с опытом работы менее пяти лет.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. В Сухуме завершился недельный тренинг "Школа педагогического мастерства" для молодых учителей школ от тамбовских специалистов повышения квалификации, сообщается на сайте Администрации столицы.
По данным Управления образования Сухума, за семь дней работы Школы было проведено более 50 лекций, мастер-классов, гейминг-сессий.
Каждый участник Школы мог рассказать о своем успешном педагогическом опыте и поделиться с коллегами проектами, авторскими находками и достижениями в работе с детьми.
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Проект был нацелен на профессиональное развитие педагогов через обмен опытом между российскими и абхазскими специалистами в сфере образования, знакомство с современными подходами, технологиями обучения, воспитания и управления образовательными организациями.
По завершении "Школы педагогического мастерства" организаторы тренинга - представители Тамбовского государственного университета им. Р. Г. Державина - вручили молодым специалистам удостоверения о повышении квалификации.
Организаторы и участники проекта решили продолжить сотрудничество и проводить такие курсы ежегодно.
В Абхазии
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