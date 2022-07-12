https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aktivisty-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-festivale-evraziyskikh-liderov-manzherok-1040213219.html

Активисты из Абхазии приняли участие в фестивале евразийских лидеров "Манжерок"

Активисты из Абхазии приняли участие в фестивале евразийских лидеров "Манжерок"

Для участия в фестивале на Алтай приехало более 500 молодых политиков из разных стран - Абхазии, Белоруссии, Армении, Китая, Сирии и многих других. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T16:43+0300

2022-07-12T16:43+0300

2022-07-12T17:10+0300

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Иван Зуев. Абхазские активисты приняли участие в молодежном фестивале евразийских лидеров "Манжерок", который с 6 по 10 июля проходил в Горно-Алтайске. Еще одной целью фестиваля организаторы называют выстраивание горизонтальных связей между молодыми политиками и активистами из разных стран."Соседи должны дружить и общаться. В Абхазии есть такое понятие, как общество, когда люди в одном многоэтажном доме, в селе, деревне, живут вместе, переживают и плохое, и хорошее. Этот посыл на фестивале довлел над всем. Мы все должны сотрудничать и работать", – говорит Даут Кове.На многодневный обучающий марафон "Единая Россия" и ее молодежное крыло "Молодая гвардия" собрали общественников, представителей политических партий со всего евразийского пространства. На Алтай приехали делегации из 19 стран, в том числе из постсоветских республик, ДНР и ЛНР, Южной Осетии и Абхазии."Участники стараются сформулировать и разработать совместные проекты с участием Российской Федерации, нашего фонда, активистов "Молодой гвардии" и партии "Единая Россия". Лучшие проекты проанализируем, выберем несколько наиболее интересных, обязательно поддержим", – объяснил гендиректор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции (ФЕСИ) Николай Журавлев.Фестиваль "Манжерок" проходил в горном Алтае с 6 по 10 июля. Молодые политики из разных стран и регионов представляли свои проекты, слушали лекции и посещали семинары. Перед участниками выступали ведущие российские эксперты – политики и журналисты. Цель фестиваля – объединение молодых перспективных лидеров из разных стран, налаживание связей, которые в дальнейшем можно будет использовать для реализации международных проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/gergedava-ob-uchastii-v-molodezhnom-festivale-manzherok-v-altae-shkval-emotsiy-1040096452.html

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