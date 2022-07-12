https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aslan-bzhaniya-posetil-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-1040199839.html

Аслан Бжания посетил технополис "Химград" в Казани

Аслан Бжания посетил технополис "Химград" в Казани

Рабочая поездка абхазской делегации во главе с президентом республики началась 10 июля и продлится до 12 июля. После этого делегация направится в Башкортостан... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочей поездки в Татарстан посетил технополис "Химград" в Казани, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, президент изучил продукцию предприятий, работающих на базе технополиса – беспилотными летательными аппаратами, которые можно использовать в сельском хозяйстве для распыления удобрений, медицинскими изделиями и инструментами, в том числе ортопедическими.Также абхазская делегация побывала на выставке продукции фирм, предоставляющих услуги в сфере электроэнергетики АО "Сетевая компания", ИЦ "ЭнергоРазвитие", ООО "ПромЭнерго"."Химград" – индустриальный парк, на базе которого работает большое количество предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сферах малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Татарстан в воскресенье, 10 июля, для налаживания и укрепления связей с российским субъектом в сфере экономики, туризма и информационных технологий.12 июля абхазская делегация направится в Башкортостан, где Аслан Бжания встретится с главой региона Радием Хабировым и посетит ряд промышленных объектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/bzhaniya-i-minnikhanov-oboznachili-perspektivy-sotrudnichestva-abkhazii-i-tatarstana-1040196741.html

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