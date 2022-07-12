https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aslan-bzhaniya-pribyl-v-ufu-1040220285.html

Аслан Бжания прибыл в Уфу

Аслан Бжания прибыл в Уфу

Визит абхазской делегации в Башкирию продлится до 15 июля. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T19:39+0300

2022-07-12T19:39+0300

2022-07-12T19:39+0300

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, Уфу, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках визита, который продлится до 15 июля, Аслан Бжания проведет переговоры с Хабировым, ознакомит его с экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом Абхазии.Также глава государства посетит ряд промышленных и социальных объектов. Рабочая поездка делегации из Абхазии, во которую помимо президента входят спикер парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента, началась 10 июля. Сначала делегация посетила столицу Татарстана, Казань, после этого отправилась в Башкортостан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/zavershilas-rabochaya-poezdka-aslana-bzhaniya-v-tatarstan-1040217795.html

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