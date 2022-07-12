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Завершилась рабочая поездка Аслана Бжания в Татарстан
Завершилась рабочая поездка Аслана Бжания в Татарстан
Абхазская делегация, в состав которой, помимо президента входят спикер парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T18:57+0300
2022-07-12T18:57+0300
2022-07-12T19:06+0300
в абхазии
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Татарстан завершилась. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Рабочий визит делегации из Абхазии во главе с Асланом Бжания начался 10 июля. За это время глава государства обсудил с Рустамом Миннихановым перспективы двустороннего сотрудничества, посетил ряд технопарков, высокотехнологичных предприятий и даже город для IT-специалистов Иннополис.В свою очередь, спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаменшиным, обсудил возможности сотрудничества и обмена опытом, изучил деятельность Госсовета и взаимодействие внутри него парламентских групп, фракций и комиссий.Следующей точкой назначения для абхазской делегации станет Башкортостан. Завершится визит 15 июля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/bzhaniya-i-minnikhanov-oboznachili-perspektivy-sotrudnichestva-abkhazii-i-tatarstana-1040196741.html
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Завершилась рабочая поездка Аслана Бжания в Татарстан
18:57 12.07.2022 (обновлено: 19:06 12.07.2022)
Абхазская делегация, в состав которой, помимо президента входят спикер парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента, отбыла в Башкортостан.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Татарстан завершилась. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Членов абхазской делегации в аэропорту провожал глава республики Татарстан Рустам Минниханов.
Рабочий визит делегации из Абхазии во главе с Асланом Бжания начался 10 июля. За это время глава государства обсудил с Рустамом Миннихановым перспективы двустороннего сотрудничества, посетил ряд технопарков
, высокотехнологичных предприятий и даже город для IT-специалистов Иннополис.
В свою очередь, спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился
с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаменшиным, обсудил возможности сотрудничества и обмена опытом, изучил деятельность Госсовета и взаимодействие внутри него парламентских групп, фракций и комиссий.
Следующей точкой назначения для абхазской делегации станет Башкортостан. Завершится визит 15 июля.