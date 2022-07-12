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Лаша Ашуба обсудил сотрудничество с председателем Госсовета Татарстана
Лаша Ашуба обсудил сотрудничество с председателем Госсовета Татарстана
Рабочая поездка делегации из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, началась 10 июля и продлится до 15 июля. За это время абхазская сторона... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T18:42+0300
2022-07-12T18:42+0300
2022-07-12T18:43+0300
в абхазии
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новости
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии встретился с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаменшиным, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии. Стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, а также опыт парламентской деятельности. Лаша Ашуба ознакомился с законотворческим опытом Государственного совета Татарстана, изучил деятельность профильных комитетов и экспертных советов, парламентских комиссий, фракций и депутатских групп.По окончании встречи Лаша Ашуба пригласил Фарида Мухаметшина посетить Абхазию и вручил ему памятные подарки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aslan-bzhaniya-posetil-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-1040199839.html
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лаша ашуба, новости
Лаша Ашуба обсудил сотрудничество с председателем Госсовета Татарстана
18:42 12.07.2022 (обновлено: 18:43 12.07.2022)
Рабочая поездка делегации из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, началась 10 июля и продлится до 15 июля. За это время абхазская сторона посетит Татарстан и Башкортостан.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии встретился с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаменшиным, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.
"Есть большой потенциал развития взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан и этот потенциал должен быть реализован", - заявил Ашуба.
Стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, а также опыт парламентской деятельности. Лаша Ашуба ознакомился с законотворческим опытом Государственного совета Татарстана, изучил деятельность профильных комитетов и экспертных советов, парламентских комиссий, фракций и депутатских групп.
По окончании встречи Лаша Ашуба пригласил Фарида Мухаметшина посетить Абхазию и вручил ему памятные подарки.