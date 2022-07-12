https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/lasha-ashuba-obsudil-sotrudnichestvo-s-predsedatelem-gossoveta-tatarstana-1040217128.html

Лаша Ашуба обсудил сотрудничество с председателем Госсовета Татарстана

Лаша Ашуба обсудил сотрудничество с председателем Госсовета Татарстана

Рабочая поездка делегации из Абхазии во главе с главой государства, Асланом Бжания, началась 10 июля и продлится до 15 июля. За это время абхазская сторона... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T18:42+0300

2022-07-12T18:42+0300

2022-07-12T18:43+0300

в абхазии

лаша ашуба

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040216648_0:95:1243:794_1920x0_80_0_0_e58c4dcc14c52508de9ed0d0c28a9b2c.jpg

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии встретился с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаменшиным, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии. Стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, а также опыт парламентской деятельности. Лаша Ашуба ознакомился с законотворческим опытом Государственного совета Татарстана, изучил деятельность профильных комитетов и экспертных советов, парламентских комиссий, фракций и депутатских групп.По окончании встречи Лаша Ашуба пригласил Фарида Мухаметшина посетить Абхазию и вручил ему памятные подарки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aslan-bzhaniya-posetil-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-1040199839.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лаша ашуба, новости