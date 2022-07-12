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Машина загорелась в результате ДТП в Сухуме
Машина загорелась в результате ДТП в Сухуме
В результате аварии никто не пострадал. 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T11:38+0300
2022-07-12T11:38+0300
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В ночь с 11 на 12 июля в Сухуме столкнулись две машины, один из автомобилей загорелся. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 01:10 12 июля.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать возгорание. Водители автомобилей в результате аварии не пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ekskursionnyy-avtobus-chut-ne-upal-v-obryv-v-abkhazii-1040074297.html
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Машина загорелась в результате ДТП в Сухуме
11:38 12.07.2022 (обновлено: 12:35 12.07.2022)
В результате аварии никто не пострадал.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В ночь с 11 на 12 июля в Сухуме столкнулись две машины, один из автомобилей загорелся. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Автомобили Toyota Voxy и Toyota Prius столкнулись в центре города, на пересечении улицы Ардзинба и проспекта Леона.
Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 01:10 12 июля.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать возгорание. Водители автомобилей в результате аварии не пострадали.