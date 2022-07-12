https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mashina-zagorelas-v-rezultate-dtp-v-sukhume-1040201239.html

Машина загорелась в результате ДТП в Сухуме

Машина загорелась в результате ДТП в Сухуме

В результате аварии никто не пострадал. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T11:38+0300

2022-07-12T11:38+0300

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В ночь с 11 на 12 июля в Сухуме столкнулись две машины, один из автомобилей загорелся. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 01:10 12 июля.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, им удалось ликвидировать возгорание. Водители автомобилей в результате аварии не пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ekskursionnyy-avtobus-chut-ne-upal-v-obryv-v-abkhazii-1040074297.html

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