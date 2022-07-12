Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mishustin-prizval-ukrepit-industrialnyy-potentsial-rossii-1040216509.html
Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал России
Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал России
По мнению премьер-министра, власти России должны наблюдать за тем, как складывается ситуация в промышленности на фоне санкций и предпринимать меры... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T20:30+0300
2022-07-12T20:30+0300
россия
москва
михаил мишустин
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102925/26/1029252666_0:4:2821:1591_1920x0_80_0_0_d2c1c545b892480e56da00379f4e5777.jpg
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что задачей России стало укрепление индустриального потенциала страны, так как от этого зависит будущее российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мишустина на стратегической сессии по направлению "Промышленность"..По словам Мишустина, из-за введенных антироссийских санкций в стране пострадала промышленность, нарушились транспортные цепочки. При этом, добавил он, в некоторых отраслях ситуация лучше, чем в других."Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров. Помимо этого, важно, чтобы российские компании повышали свою конкурентоспособность и обеспечивали внутренний рынок качественной продукцией. Также Мишустин добавил, что необходимо предприятиям необходимо активнее сотрудничать с государством, в случае необходимости прибегая к механизму государственно-частного партнерства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/putin-podpisal-zakon-o-legalizatsii-parallelnogo-importa-v-rossii-1039876835.html
россия
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102925/26/1029252666_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51a8cafe91473744034ad54e4a2558d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, москва, михаил мишустин, промышленность

Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал России

20:30 12.07.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ М. Мишустин встретился с парламентскими фракциями
Кандидат на пост премьер-министра РФ М. Мишустин встретился с парламентскими фракциями - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По мнению премьер-министра, власти России должны наблюдать за тем, как складывается ситуация в промышленности на фоне санкций и предпринимать меры, направленные на поддержку бизнеса.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что задачей России стало укрепление индустриального потенциала страны, так как от этого зависит будущее российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мишустина на стратегической сессии по направлению "Промышленность"..
Он пояснил, что промышленные предприятия играют важную роль в социально-экономическом развитии любой страны, с их помощью можно преодолеть мировые экономические кризисы и внешнее политическое давление.
По словам Мишустина, из-за введенных антироссийских санкций в стране пострадала промышленность, нарушились транспортные цепочки. При этом, добавил он, в некоторых отраслях ситуация лучше, чем в других.
"Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.
Президент РФ В. Путин провел заседание президиума Госсовета - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
28 июня, 21:01
Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров. Помимо этого, важно, чтобы российские компании повышали свою конкурентоспособность и обеспечивали внутренний рынок качественной продукцией.
Также Мишустин добавил, что необходимо предприятиям необходимо активнее сотрудничать с государством, в случае необходимости прибегая к механизму государственно-частного партнерства.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0