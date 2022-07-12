https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mishustin-prizval-ukrepit-industrialnyy-potentsial-rossii-1040216509.html

Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал России

Мишустин призвал укрепить индустриальный потенциал России

По мнению премьер-министра, власти России должны наблюдать за тем, как складывается ситуация в промышленности на фоне санкций и предпринимать меры... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T20:30+0300

2022-07-12T20:30+0300

2022-07-12T20:30+0300

россия

москва

михаил мишустин

промышленность

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что задачей России стало укрепление индустриального потенциала страны, так как от этого зависит будущее российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мишустина на стратегической сессии по направлению "Промышленность"..По словам Мишустина, из-за введенных антироссийских санкций в стране пострадала промышленность, нарушились транспортные цепочки. При этом, добавил он, в некоторых отраслях ситуация лучше, чем в других."Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производства, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и главное качественных товарах", - подчеркнул премьер.Он добавил, что в ближайшее время заработает программа промышленной ипотеки, будет расширена поддержка технопарков и промышленных кластеров. Помимо этого, важно, чтобы российские компании повышали свою конкурентоспособность и обеспечивали внутренний рынок качественной продукцией. Также Мишустин добавил, что необходимо предприятиям необходимо активнее сотрудничать с государством, в случае необходимости прибегая к механизму государственно-частного партнерства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/putin-podpisal-zakon-o-legalizatsii-parallelnogo-importa-v-rossii-1039876835.html

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