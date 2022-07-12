https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/pervyy-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-vyyavlen-v-rossii-1040203160.html

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России

Заболевания оспой обезьян уже зафиксированы в более чем 40 странах мира, количество заболевших превышает несколько тысяч человек. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T13:25+0300

2022-07-12T13:25+0300

2022-07-12T14:02+0300

россия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/0f/1032626487_0:39:2955:1701_1920x0_80_0_0_420df9dae8156c7e00182fb448a4c3e2.jpg

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен у молодого человека, прибывшего из Европы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Список тех, с кем успел встретиться заболевший, уже составлен, если у кого-то из них проявятся симптомы заболевания, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Роспортебнадзор подчеркивает, что возможность дальнейшего распространения инфекции купирована и случай находится на контроле ведомства. Ранее ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки заболевания и заявила, что риск его распространения в европейском регионе, к которому относится Россия, достаточно высок. Властям, пояснила представитель организации, нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1039971140.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире