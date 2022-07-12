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Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России
Заболевания оспой обезьян уже зафиксированы в более чем 40 странах мира, количество заболевших превышает несколько тысяч человек. 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T13:25+0300
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен у молодого человека, прибывшего из Европы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Список тех, с кем успел встретиться заболевший, уже составлен, если у кого-то из них проявятся симптомы заболевания, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Роспортебнадзор подчеркивает, что возможность дальнейшего распространения инфекции купирована и случай находится на контроле ведомства. Ранее ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки заболевания и заявила, что риск его распространения в европейском регионе, к которому относится Россия, достаточно высок. Властям, пояснила представитель организации, нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1039971140.html
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Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России
13:25 12.07.2022 (обновлено: 14:02 12.07.2022)
Заболевания оспой обезьян уже зафиксированы в более чем 40 странах мира, количество заболевших превышает несколько тысяч человек.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik.
Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен у молодого человека, прибывшего из Европы в Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба Роспотребнадзора.
"Инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме", – говорится в сообщении.
Список тех, с кем успел встретиться заболевший, уже составлен, если у кого-то из них проявятся симптомы заболевания, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
Роспортебнадзор подчеркивает, что возможность дальнейшего распространения инфекции купирована и случай находится на контроле ведомства.
Ранее ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки заболевания и заявила, что риск его распространения в европейском регионе, к которому относится Россия, достаточно высок.
Властям, пояснила представитель организации, нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.