https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/podveli-itogi-xix-mezhdunarodnogo-shakhmatnogo-turnira-sukhum---open-2022-1040201518.html

Подвели итоги XIX международного шахматного турнира "Сухум-Open 2022"

Подвели итоги XIX международного шахматного турнира "Сухум-Open 2022"

В турнире приняли участие 70 шахматистов всех возрастов из разных регионов Абхазии, а также гости из России. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T12:22+0300

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Шахматный турнир "Сухум-Open 2022" начался в столице 1 июля и завершился сегодня, 12 июля, сообщает Госкомспорта Абхазии.Победу среди ветеранов одержал тульский шахматист Михаил Кынин.Среди юниоров до 16 лет первое место занял Аскар Аджинджал, среди девушек того же возраста победу одержала Сарида Лаквитава.Также были проведены отдельные турниры для детей до 12 лет (турнир В) и до 8 лет(турнир С). Среди детей до 12 лет победил Герман Жирков из Астрахани, второе место занял сухумчанин Нестор Багателия, а третье место досталось шахматисту из Гулрыпша Эмилю Аведикяну.Среди детей до восьми лет победителями стали юные сухумские шахматисты Осман Ашуба и Анна Палавандзия.Организаторы турнира наградили победителей и призеров кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Кроме того, от Россотрудничества участникам были вручены книги и майки с российской символикой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/tuzhba-o-shakhmatnykh-turnirakh-letom-v-abkhazii-bespreryvnyy-konveyer-1038478578.html

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