https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-iyulya-1040209409.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T15:34+0300

2022-07-12T15:34+0300

2022-07-12T16:17+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В среду, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии