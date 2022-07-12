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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T15:34+0300
2022-07-12T15:34+0300
2022-07-12T16:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В среду, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июля
15:34 12.07.2022 (обновлено: 16:17 12.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В среду, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.