https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/rossiyskie-voyska-unichtozhili-amerikanskie-puskovye-ustanovki-harpoon-na-ukraine-1040208745.html

Российские войска уничтожили американские пусковые установки "Harpoon" на Украине

Российские войска уничтожили американские пусковые установки "Harpoon" на Украине

Военная спецоперация на Украине длится более пяти месяцев. Все это время все виды российских войск выполняют задачи по уничтожению военной инфраструктуры и... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T15:00+0300

2022-07-12T15:00+0300

2022-07-12T15:26+0300

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены американские пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Harpoon" в Одесской области, сообщает Минобороны России.Высокоточным оружием ВКС России уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, 4 склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области, а также ремонтный пункт для украинской бронетехники в районе Северска.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНРЗа сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах.Кроме того средства противовоздушной обороны России за сутки сбили семь украинских беспилотных аппаратов в Харьковской области и в ДНР, в том числе ударный беспилотник в Николаеве и перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/minoborony-rossii-zayavilo-chto-fiksiruet-familii-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1040203370.html

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лнр, днр, спецоперация, министерство обороны рф