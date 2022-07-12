https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/minoborony-rossii-zayavilo-chto-fiksiruet-familii-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1040203370.html

Минобороны России заявило, что фиксирует фамилии всех наемников на Украине

Минобороны России заявило, что фиксирует фамилии всех наемников на Украине

Минобороны России несколько раз предупреждало иностранных наемников о том, что не стоит вступать в конфликт и воевать на стороне Украины, так как их не... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T14:15+0300

2022-07-12T14:15+0300

2022-07-12T15:31+0300

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Несмотря на то, что за три недели прибыл еще 151 человек, в боевых действиях погиб 391 боевик. Еще 240 человек поспешили выехать с Украины. Министерство обороны также добавило, что большая часть прибывших наемников из Польши – за прошедший период ликвидировано 166 польских боевиков. Кроме того, было ликвидировано 50 грузинских "солдат удачи", 23 наемника из Великобритании, 21 румынский боевик и 15 канадских.В ведомстве подчеркнули, что выявление иностранных наемников проводится еще до того, как они попадут на территорию Украины, на этапе подготовки к въезду.Так, 6 июля на Украину прибыли британские наемники Колин Скот и Адриан Дэвис и три американских гражданина Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Согласно нормам международного гуманитарного права, "солдаты удачи" не считаются комбатантами и не могут рассчитывать на правовую защиту. Лучшее, что их может ждать в случае попадания в плен, – это уголовная ответственность.Так, например, Верховный суд ДНР уже приговорил к смертной казни трех наемников – двух граждан Британии и одного гражданина Марокко.

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