https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-rossiyskikh-turistov-na-reke-khipsta-1040202570.html

Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста

Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста

В результате происшествия никто не пострадал. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T12:50+0300

2022-07-12T12:50+0300

2022-07-12T13:23+0300

в абхазии

мчс абхазии

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих туристов, прибывших из России, которые не могли переправиться через реку Хипста. Об этом сообщается на сайте ведомства.Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, переправили людей на другой берег и помогли им добраться до места временного проживания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mashina-zagorelas-v-rezultate-dtp-v-sukhume-1040201239.html

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