https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-rossiyskikh-turistov-na-reke-khipsta-1040202570.html
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
В результате происшествия никто не пострадал. 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T12:50+0300
2022-07-12T12:50+0300
2022-07-12T13:23+0300
в абхазии
мчс абхазии
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040201663_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_af63073bd131da3b1b6dc6e295303f95.jpg
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих туристов, прибывших из России, которые не могли переправиться через реку Хипста. Об этом сообщается на сайте ведомства.Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, переправили людей на другой берег и помогли им добраться до места временного проживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mashina-zagorelas-v-rezultate-dtp-v-sukhume-1040201239.html
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0c/1040201663_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_88ec41e32f3aa79edbe94afb79bfe9df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, гудаутский район
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
12:50 12.07.2022 (обновлено: 13:23 12.07.2022)
В результате происшествия никто не пострадал.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих туристов, прибывших из России, которые не могли переправиться через реку Хипста. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
На пульт дежурного МЧС 11 июля в 19:25 поступил сигнал с просьбой о помощи от туристов, которые не могли перейти реку Хипста в Дурипше из-за резкого увеличения уровня воды.
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, переправили людей на другой берег и помогли им добраться до места временного проживания.