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Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
В результате происшествия никто не пострадал. 12.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих туристов, прибывших из России, которые не могли переправиться через реку Хипста. Об этом сообщается на сайте ведомства.Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, переправили людей на другой берег и помогли им добраться до места временного проживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/mashina-zagorelas-v-rezultate-dtp-v-sukhume-1040201239.html
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мчс абхазии, гудаутский район

Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста

12:50 12.07.2022 (обновлено: 13:23 12.07.2022)
© Foto / МЧС АбхазииРоссийские туристы
Российские туристы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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В результате происшествия никто не пострадал.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли троих туристов, прибывших из России, которые не могли переправиться через реку Хипста. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На пульт дежурного МЧС 11 июля в 19:25 поступил сигнал с просьбой о помощи от туристов, которые не могли перейти реку Хипста в Дурипше из-за резкого увеличения уровня воды.
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия, переправили людей на другой берег и помогли им добраться до места временного проживания.
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