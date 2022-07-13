Бжания возложили цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева в Уфе
10:10 13.07.2022 (обновлено: 10:49 13.07.2022)
© Foto / пресс - служба Президента РА Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и Памятнику Салавата Юлаева
© Foto / пресс - служба Президента РА
Накануне абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров возложили цветы к Монументу Дружбы и памятнику башкирского национального героя Салавата Юлаева в Уфе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Церемония прошла утром 13 июля, в ней приняли участие члены абхазской делегации.
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
1/2
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
2/2
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
1/2
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
2/2
© Foto / пресс - служба Президента РА
Абхазская делегация возложила цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля и включит в себя встречу с президентом Радием Хабировым и посещение промышленных и социальных объектов.
Рабочая поездка делегации из Абхазии, в которую, помимо президента, входят спикер парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента, началась 10 июля. Сначала делегация посетила столицу Татарстана, Казань, после этого отправилась в Башкортостан.
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