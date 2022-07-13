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Бжания возложили цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева в Уфе

Бжания возложили цветы к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева в Уфе

Накануне абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров возложили цветы к Монументу Дружбы и памятнику башкирского национального героя Салавата Юлаева в Уфе.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Церемония прошла утром 13 июля, в ней приняли участие члены абхазской делегации.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля и включит в себя встречу с президентом Радием Хабировым и посещение промышленных и социальных объектов.Рабочая поездка делегации из Абхазии, в которую, помимо президента, входят спикер парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента, началась 10 июля. Сначала делегация посетила столицу Татарстана, Казань, после этого отправилась в Башкортостан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/aslan-bzhaniya-pribyl-v-ufu-1040220285.html

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