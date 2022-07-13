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Бжания встретился с главой Башкортостана Хабировым
Бжания встретился с главой Башкортостана Хабировым
Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в столицу Башкирии 12 июля, визит продлится три дня. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T11:35+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В Уфе состоялась встреча главы Башкортостана Радия Хабирова и президента Абхазии Аслана Бжания, сообщает пресс-служба абхазского главы государства.На встрече обсудили вопросы укрепления дружбы и сотрудничества.Глава Башкортостана в приветственном слове отметил высокий потенциал развития абхазо-башкирских отношений, в частности в области сельского хозяйства и туризма.Бжания выразил признательность руководству региона за поддержку народа Абхазии."В тяжелые для нас времена Башкортостан многое сделал для решения наиболее сложных вопросов. Мы ощущаем вашу поддержку и сейчас. Каждый год наши молодые ребята получают образование в ваших высших учебных заведениях. Мы готовы обсуждать и другие направления взаимодействия", – сказал президент Абхазии.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля и, помимо встречи с президентом Радием Хабировым, включит в себя посещение промышленных и социальных объектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/bzhaniya-vozlozhili-tsvety-k-monumentu-druzhby-i-pamyatniku-salavata-yulaeva-v-ufe-1040224072.html
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башкортостан, абхазия, аслан бжания, новости, экономика
Бжания встретился с главой Башкортостана Хабировым
11:35 13.07.2022 (обновлено: 12:00 13.07.2022)
Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в столицу Башкирии 12 июля, визит продлится три дня.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В Уфе состоялась встреча главы Башкортостана Радия Хабирова и президента Абхазии Аслана Бжания, сообщает пресс-служба абхазского главы государства.
На встрече обсудили вопросы укрепления дружбы и сотрудничества.
Глава Башкортостана в приветственном слове отметил высокий потенциал развития абхазо-башкирских отношений, в частности в области сельского хозяйства и туризма.
"Для нас большая честь принимать в Башкортостане делегацию Абхазии. Вы для нас – братский народ, который мужественно пережил непростые времена. Залог наших отношений – это взаимная поддержка и дружба. Надеюсь, посещение нашей республики даст вам много новых идей", – подчеркнул Хабиров.
Бжания выразил признательность руководству региона за поддержку народа Абхазии.
"В тяжелые для нас времена Башкортостан многое сделал для решения наиболее сложных вопросов. Мы ощущаем вашу поддержку и сейчас. Каждый год наши молодые ребята получают образование в ваших высших учебных заведениях. Мы готовы обсуждать и другие направления взаимодействия", – сказал президент Абхазии.
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля и, помимо встречи с президентом Радием Хабировым, включит в себя посещение промышленных и социальных объектов.