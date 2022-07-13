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Бжания встретился с главой Башкортостана Хабировым

Бжания встретился с главой Башкортостана Хабировым

Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в столицу Башкирии 12 июля, визит продлится три дня. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В Уфе состоялась встреча главы Башкортостана Радия Хабирова и президента Абхазии Аслана Бжания, сообщает пресс-служба абхазского главы государства.На встрече обсудили вопросы укрепления дружбы и сотрудничества.Глава Башкортостана в приветственном слове отметил высокий потенциал развития абхазо-башкирских отношений, в частности в области сельского хозяйства и туризма.Бжания выразил признательность руководству региона за поддержку народа Абхазии."В тяжелые для нас времена Башкортостан многое сделал для решения наиболее сложных вопросов. Мы ощущаем вашу поддержку и сейчас. Каждый год наши молодые ребята получают образование в ваших высших учебных заведениях. Мы готовы обсуждать и другие направления взаимодействия", – сказал президент Абхазии.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в столицу Башкирии, визит продлится до 15 июля и, помимо встречи с президентом Радием Хабировым, включит в себя посещение промышленных и социальных объектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/bzhaniya-vozlozhili-tsvety-k-monumentu-druzhby-i-pamyatniku-salavata-yulaeva-v-ufe-1040224072.html

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башкортостан, абхазия, аслан бжания, новости, экономика