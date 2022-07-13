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Директор РУСДРАМа о помощи Минкультуры России: чувствуем эту поддержку

Директор РУСДРАМа о помощи Минкультуры России: чувствуем эту поддержку

На площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция о постановках выпускников ГИТИСа и других ведущих... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T13:24+0300

2022-07-13T13:24+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Поддержка руководства Министерства культуры России нарастает, и РУСДРАМ это ощущает, заявил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба во время видеомоста Москва-Сухум, посвященного культурному общению Абхазии и России."Проект, о котором мы сейчас говорим, мне кажется, находится в контексте общей системной работы Министерства культуры Российской Федерации по поддержке русских театров зарубежных стран. Эта работа интенсифицирована за последние годы", – сказал Хинтба.По его словам, поддержка со стороны министра культуры России Ольги Любимовой только нарастает.Хинтба уточнил, что благодарю проекту постановки выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом, который инициировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в РУСДРАМе удалось поставить спектакль "Мама" в постановке Евгения Закирова.Этот спектакль, уверен Хинтба, украсил афишу театра, добавил новые краски в репертуарную палитру и артисты проявили себя с новых сторон.В пресс-конференции приняли участие Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор Государственного русского драматического театра Яков Горельников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/zaglyanut-za-fasad-semi-v-rusdrame-rasskazali-o-premere-mama-1039814998.html

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