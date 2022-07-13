https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/direktor-rusdrama-o-pomoschi-minkultury-rossii-chuvstvuem-etu-podderzhku-1040229556.html
Директор РУСДРАМа о помощи Минкультуры России: чувствуем эту поддержку
Директор РУСДРАМа о помощи Минкультуры России: чувствуем эту поддержку
На площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция о постановках выпускников ГИТИСа и других ведущих... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T13:24+0300
2022-07-13T13:24+0300
2022-07-13T13:41+0300
пресс-центр
культура
кинотеатры
русдрам
новости
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040224265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23fc4563051598ec241f0e84d93824e5.jpg
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Поддержка руководства Министерства культуры России нарастает, и РУСДРАМ это ощущает, заявил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба во время видеомоста Москва-Сухум, посвященного культурному общению Абхазии и России."Проект, о котором мы сейчас говорим, мне кажется, находится в контексте общей системной работы Министерства культуры Российской Федерации по поддержке русских театров зарубежных стран. Эта работа интенсифицирована за последние годы", – сказал Хинтба.По его словам, поддержка со стороны министра культуры России Ольги Любимовой только нарастает.Хинтба уточнил, что благодарю проекту постановки выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом, который инициировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в РУСДРАМе удалось поставить спектакль "Мама" в постановке Евгения Закирова.Этот спектакль, уверен Хинтба, украсил афишу театра, добавил новые краски в репертуарную палитру и артисты проявили себя с новых сторон.В пресс-конференции приняли участие Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор Государственного русского драматического театра Яков Горельников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/zaglyanut-za-fasad-semi-v-rusdrame-rasskazali-o-premere-mama-1039814998.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0d/1040224265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07a00398cc7ea4fa38d689a93e136191.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, кинотеатры, русдрам, новости, абхазия, россия
Директор РУСДРАМа о помощи Минкультуры России: чувствуем эту поддержку
13:24 13.07.2022 (обновлено: 13:41 13.07.2022)
На площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция о постановках выпускников ГИТИСа и других ведущих творческих вузов в русских зарубежных театрах.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Поддержка руководства Министерства культуры России нарастает, и РУСДРАМ это ощущает, заявил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба во время видеомоста Москва-Сухум, посвященного культурному общению Абхазии и России.
"Проект, о котором мы сейчас говорим, мне кажется, находится в контексте общей системной работы Министерства культуры Российской Федерации по поддержке русских театров зарубежных стран. Эта работа интенсифицирована за последние годы", – сказал Хинтба.
По его словам, поддержка со стороны министра культуры России Ольги Любимовой только нарастает.
Хинтба уточнил, что благодарю проекту постановки выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом, который инициировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в РУСДРАМе удалось поставить спектакль "Мама" в постановке Евгения Закирова.
Этот спектакль, уверен Хинтба, украсил афишу театра, добавил новые краски в репертуарную палитру и артисты проявили себя с новых сторон.
"Для меня, как директора театра, очень важно, что это не просто совместный проект, в котором нужно принять участие – нет, это определенного рода системная работа. Я вижу, что благодаря этому спектаклю и сотрудничеству с замечательной командой, наш театр творчески, организационно вырос. Такой результат для нас важен, и спектакль пользуется большим зрительским успехом", – отметил он.
В пресс-конференции приняли участие Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.
В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор Государственного русского драматического театра Яков Горельников.