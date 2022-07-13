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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T17:20+0300
2022-07-13T17:20+0300
2022-07-13T17:23+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В четверг, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, лето, климат, отдых в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 июля
17:20 13.07.2022 (обновлено: 17:23 13.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. В четверг, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до полудня временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.