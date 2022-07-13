https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/samoe-glavnoe--donesti-pravdu-eksklyuzivnoe-intervyu-inala-ardzinba-1040239353.html

"Самое главное – донести правду": эксклюзивное интервью Инала Ардзинба

"Самое главное – донести правду": эксклюзивное интервью Инала Ардзинба

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о приоритетных направлениях работы внешнеполитического ведомства... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T19:47+0300

2022-07-13T19:47+0300

2022-07-13T21:17+0300

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

политика

дипломатия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0b/1038592555_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_68e8f7b5f006c30efdd1881cdaecfdc4.jpg

В беседе глава МИД коснулся темы перспективы признания Абхазии международным сообществом в текущей геополитической ситуацией, рассказал, как скоро граждане Абхазии смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме и нужны ли стране новые специалисты-международники.Асмат Цвижба, Sputnik– Инал Батувич, от каких государств, по вашему мнению, в ближайшей перспективе стоит ожидать признания суверенитета Абхазии или установления дипломатических отношений?– Мы ведем диалог с большим количеством государств, с которыми мы не ведем дипломатических отношений. Это диалог уважительный и серьезный. Мы не хотим принимать поспешных решений, чтобы все было сделано качественно.Что касается списка стран, я не могу его назвать, так как Грузия препятствует дипломатическим контактам на разных площадках, но это достаточное количество стран. Когда мы поймем, что это ведет за собой установление дипломатических отношений, мы будем двигаться на этом пути.В договоре с Россией от 2014 года одно из фундаментальных положений касается создания условий для участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Это крайне важное направление, в котором мы двигаемся вместе с российскими коллегами. У нас очень активные контакты с государствами постсоветского пространства. Кроме того, активно работает посольство в Сирии, Венесуэле, Никарагуа.– Как вы считаете, текущая геополитическая ситуация в мире не приведет к стагнации процесса признания суверенитета Абхазии международным сообществом?– Конечно, вы справедливо говорите, что проведение специальной военной операции оказывает огромное влияние на международную геополитическую ситуацию и ситуацию на Южном Кавказе. Мы видим, что специальная военная операция проходит успешно, задачи выполняются эффективно, мы исходим из того, что ее успешное завершение будет способствовать формированию более справедливого миропорядка.Та глобальная несправедливость, которая сегодня существует, должна быть повержена, потому что существуют международные организации, которые не дают нам право слова, такие как ООН. Мы рассчитываем на формирование более справедливого международного порядка и связываем с окончанием специальной военной операции большие надежды.– На какой стадии находится процесс подписания соглашения об упрощенной процедуре получения гражданства России гражданами Абхазии?– Мы работаем совместно с МИД России по вопросу подписания соглашения об урегулировании вопроса получения двойного гражданства. Работа на финальном этапе, мы ожидаем документ из России, который определит параметры упрощенного получения гражданства – будут обозначены категории граждан Абхазии, которым будет предоставлен доступу к упрощенной процедуре получения гражданства России. Рассчитываем, что финальные документы будут в ближайшее время подготовлены и мы перейдем к подписанию соглашению с МИД РФ.Мы исходим из того, что это будет полезно для наших граждан. Я часто получаю вопросы для наших соотечественников, которые спрашивают о возможности получения гражданства России. Уверен, что нам удастся этот вопрос завершить.– Этот вопрос обсуждается уже не первый год. В чем причина затягивания процесса подписания соглашения?–Это очень сложный вопрос, проблема в том, что это большая межведомственная работа, но в последние месяцы нам удалось достичь серьезного прогресса с российскими коллегами, есть позитивные ожидания, что мы в ближайшее время это решим.– Не так давно состоялись абхазские инвестиционные форумы в Москве и Сочи. Какие результаты приносят мероприятия такого формата и планируется ли продолжать форумы в других городах России?– Говоря о правде и объективности. В нынешней ситуации ваше ведомство наблюдает увеличение количества дезинформации об Абхазии в целом?– Количество дезинформации действительно увеличилось. Мы прекрасно понимаем, откуда это все исходит, кто организатор этих информационных кампаний. Но мы не позволим дезинформировать людей по всему миру. Мы будем на разных языках, разными инструментами доносить правду до международного сообщества и до российских друзей. Донести правду для нас - одна из ключевых задач, мы занимаемся этим в ежедневном режиме.– Факультет Международных отношений в последние годы стал одним из самых популярных среди абитуриентов из Абхазии. Ежегодно АГУ и российские вузы выпускают немалое количество потенциальных дипломатов, которые в теории будут работать в МИДе Абхазии. Скажите, насколько стране необходимы специалисты-международники?– Это сложный вопрос. Конечно, мы связываем наше будущее с расширением международных контактов. Труд дипломата всегда необходим и подготовка таких специалистов одно из важных направлений. Конечно, количество имеет значение, но гораздо важнее качество подготовки, на чем нужно делать акцент.Хочу обратить внимание и на то, что наш коллектив видит свою задачу не просто в том, чтобы абстрактно заниматься внешней политикой, но и адресно помогать людям, иначе наша работа просто теряет смысл.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/mid-abkhazii-zayavil-chto-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-gotovitsya-k-podpisaniyu-1038161962.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, инал ардзинба, политика, дипломатия, интервью