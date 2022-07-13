https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/sud-v-estonii-vernul-eks-sotrudnitse-sputnik-meedia-chast-izyatogo-imuschestva-1040222234.html

Суд в Эстонии вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества

Суд в Эстонии вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества

Экс-сотрудница эстонского СМИ Елена Черышева была задержана в апреле по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира и нарушении международных... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T09:25+0300

2022-07-13T09:25+0300

2022-07-13T10:24+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Харьюский уездный суд в Эстонии вернул часть изъятого имущества у бывшей сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой, об этом она сообщила РИА Новости."Харьюский уездный суд 7 июля принял положительное решение по жалобе моего адвоката Свена Силлара, в котором тот просил суд отменить постановление генерального прокурора от 17.06.2022 г. и вернуть мне часть изъятого в ходе обыска 6.04.2022 г. личного имущества", – рассказала журналист.Она добавила, что часть имущества ей уже возвращена.Ранее адвокат уже дважды направлял ходатайство о возвращении имущества Черышевой: сначала ведущему прокурору Таави Перну, а затем уже в Госпрокуратуру, но оба раза получил отказ.В первых числах марта эстонский информационный портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы в связи с давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес журналистов.Sputnik Meedia – это бывшее агентство Sputnik Эстония, которое вынуждено было закрыться в 2020 году после четырех лет работы из-за угроз от эстонской полиции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/sotrudniki-sputnik-meedia-zaderzhany-v-estonii-1038528514.html

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