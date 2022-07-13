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Суд в Эстонии вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
Суд в Эстонии вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
Экс-сотрудница эстонского СМИ Елена Черышева была задержана в апреле по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира и нарушении международных... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T09:25+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Харьюский уездный суд в Эстонии вернул часть изъятого имущества у бывшей сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой, об этом она сообщила РИА Новости."Харьюский уездный суд 7 июля принял положительное решение по жалобе моего адвоката Свена Силлара, в котором тот просил суд отменить постановление генерального прокурора от 17.06.2022 г. и вернуть мне часть изъятого в ходе обыска 6.04.2022 г. личного имущества", – рассказала журналист.Она добавила, что часть имущества ей уже возвращена.Ранее адвокат уже дважды направлял ходатайство о возвращении имущества Черышевой: сначала ведущему прокурору Таави Перну, а затем уже в Госпрокуратуру, но оба раза получил отказ.В первых числах марта эстонский информационный портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы в связи с давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес журналистов.Sputnik Meedia – это бывшее агентство Sputnik Эстония, которое вынуждено было закрыться в 2020 году после четырех лет работы из-за угроз от эстонской полиции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/sotrudniki-sputnik-meedia-zaderzhany-v-estonii-1038528514.html
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Суд в Эстонии вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
09:25 13.07.2022 (обновлено: 10:24 13.07.2022)
Экс-сотрудница эстонского СМИ Елена Черышева была задержана в апреле по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира и нарушении международных санкций, в ее доме прошли обыски. Позже журналиста отпустили под подписку о невыезде.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik.
Харьюский уездный суд в Эстонии вернул часть изъятого имущества у бывшей сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой, об этом она сообщила РИА Новости
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"Харьюский уездный суд 7 июля принял положительное решение по жалобе моего адвоката Свена Силлара, в котором тот просил суд отменить постановление генерального прокурора от 17.06.2022 г. и вернуть мне часть изъятого в ходе обыска 6.04.2022 г. личного имущества", – рассказала журналист.
Она добавила, что часть имущества ей уже возвращена.
Ранее адвокат уже дважды направлял ходатайство о возвращении имущества Черышевой: сначала ведущему прокурору Таави Перну, а затем уже в Госпрокуратуру, но оба раза получил отказ.
"В своем решении Харьюский уездный суд подчеркивает: учитывая решение Таллиннского окружного суда от 10.05.2022 г. о необоснованности и незаконности обыска, суду непонятно, на каком основании следователь продолжает удерживать найденные и изъятые в ходе обыска средства", – сообщила Черышева.
В первых числах марта эстонский информационный портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы в связи с давлением и ограничениями со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес журналистов.
Sputnik Meedia – это бывшее агентство Sputnik Эстония, которое вынуждено было закрыться в 2020 году после четырех лет работы из-за угроз от эстонской полиции.