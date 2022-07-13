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Сухум и Брянск подписали соглашение о сотрудничестве
Сухум и Брянск подписали соглашение о сотрудничестве
Предложение о сотрудничестве исходило от абхазской столицы, в апреле его озвучила на заседании Брянского городского совета народных депутатов глава города... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T12:10+0300
2022-07-13T12:10+0300
2022-07-13T12:52+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава администрации Сухума Беслан Эшба и глава Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве между городами.Церемония подписания соглашения состоялась 13 июля в Сухуме. Эшба отметил, что установление партнерских отношений с Брянском для Сухума – важное событие.Глава Брянска Марина Дбар подчеркнула, что подписание соглашения с Сухумом для города также очень значимо."В такое время, когда Россия проводит специальную военную операцию, надо дружить, общаться, соединять наши города и народы. Для меня Сухум – не только город на карте, наши народы давно связывают добрые отношения, мы настоящие друзья и надежные партнеры. Уверена, мы будем продуктивно работать во всех направлениях, сферах жизни, вместе развиваться, делиться опытом, открывать новые возможности и перспективы", –сказала она.Глава Сухума добавил, что подписанное соглашение открывает новые возможности не только для столицы, но и для Абхазии в целом, и вскоре будет создана рабочая группа для выработки предложений, направлений сотрудничества.У Сухума налажены партнерские связи с многими городами России. Помимо этого, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер. В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар, а в ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа.
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сухум, брянск, новости, сотрудничество
Сухум и Брянск подписали соглашение о сотрудничестве
12:10 13.07.2022 (обновлено: 12:52 13.07.2022)
Предложение о сотрудничестве исходило от абхазской столицы, в апреле его озвучила на заседании Брянского городского совета народных депутатов глава города Марина Дбар.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава администрации Сухума Беслан Эшба и глава Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве между городами.
Церемония подписания соглашения состоялась 13 июля в Сухуме. Эшба отметил, что установление партнерских отношений с Брянском для Сухума – важное событие.
"Это накладывает на нас определенные обязательства – поддерживать дружбу и отношения, развивать связи. Уверены, что соглашение даст хороший импульс развитию нашего города и Брянска", – добавил он.
Глава Брянска Марина Дбар подчеркнула, что подписание соглашения с Сухумом для города также очень значимо.
"В такое время, когда Россия проводит специальную военную операцию, надо дружить, общаться, соединять наши города и народы. Для меня Сухум – не только город на карте, наши народы давно связывают добрые отношения, мы настоящие друзья и надежные партнеры. Уверена, мы будем продуктивно работать во всех направлениях, сферах жизни, вместе развиваться, делиться опытом, открывать новые возможности и перспективы", –сказала она.
Глава Сухума добавил, что подписанное соглашение открывает новые возможности не только для столицы, но и для Абхазии в целом, и вскоре будет создана рабочая группа для выработки предложений, направлений сотрудничества.
Согласно документу, Сухум и Брянск будут сотрудничать в области местного самоуправления, культуры и искусства, науки, образования, туризма и спорта, здравоохранения, экологии, торгово-экономической и гуманитарной областях.
У Сухума налажены партнерские связи с многими городами России. Помимо этого, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком
, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер. В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар
, а в ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа
.