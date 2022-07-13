https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/sukhum-i-bryansk-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1040228530.html

Сухум и Брянск подписали соглашение о сотрудничестве

Сухум и Брянск подписали соглашение о сотрудничестве

Предложение о сотрудничестве исходило от абхазской столицы, в апреле его озвучила на заседании Брянского городского совета народных депутатов глава города... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T12:10+0300

2022-07-13T12:10+0300

2022-07-13T12:52+0300

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава администрации Сухума Беслан Эшба и глава Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве между городами.Церемония подписания соглашения состоялась 13 июля в Сухуме. Эшба отметил, что установление партнерских отношений с Брянском для Сухума – важное событие.Глава Брянска Марина Дбар подчеркнула, что подписание соглашения с Сухумом для города также очень значимо."В такое время, когда Россия проводит специальную военную операцию, надо дружить, общаться, соединять наши города и народы. Для меня Сухум – не только город на карте, наши народы давно связывают добрые отношения, мы настоящие друзья и надежные партнеры. Уверена, мы будем продуктивно работать во всех направлениях, сферах жизни, вместе развиваться, делиться опытом, открывать новые возможности и перспективы", –сказала она.Глава Сухума добавил, что подписанное соглашение открывает новые возможности не только для столицы, но и для Абхазии в целом, и вскоре будет создана рабочая группа для выработки предложений, направлений сотрудничества.У Сухума налажены партнерские связи с многими городами России. Помимо этого, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер. В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар, а в ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа.

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сухум, брянск, новости, сотрудничество