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Выпускники московских театральных вузов рассказали о работе в РУСДРАМе
Выпускники московских театральных вузов рассказали о работе в РУСДРАМе
РУСДРАМ имени Фазиля Искандера сотрудничает с ведущими российскими театрами и привлекает именитых режиссеров и сценаристов к постановкам. 13.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-13T13:55+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Режиссер, постановщик спектакля "Мама" в РУСДРАМЕ, выпускник ГИТИСа Евгений Закиров не заметил принципиальных различий во время работы в Сухуме в сравнении с московскими театрами, об этом он сказал на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в среду 13 июля.Закиров также в шутку добавил, что главным отличием во время работы в столице Абхазии была близость моря, на что было сложно не отвлекаться в ходе репетиций.Художник по свету, выпускник школы-студии МХАТ Алексей Крючков напомнил, что в РУСДРАМе он не раз работал над спектаклями, и в стенах этого театра он чувствует себя комфортно.Пресс-конференция на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" была посвящена постановкам выпускников ГИТИСа и других ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом.В ней участвовали Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор государственного русского драматического театра Яков Горельников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/direktor-rusdrama-o-pomoschi-minkultury-rossii-chuvstvuem-etu-podderzhku-1040229556.html
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Выпускники московских театральных вузов рассказали о работе в РУСДРАМе
13:55 13.07.2022 (обновлено: 13:56 13.07.2022)
РУСДРАМ имени Фазиля Искандера сотрудничает с ведущими российскими театрами и привлекает именитых режиссеров и сценаристов к постановкам.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Режиссер, постановщик спектакля "Мама" в РУСДРАМЕ, выпускник ГИТИСа Евгений Закиров не заметил принципиальных различий во время работы в Сухуме в сравнении с московскими театрами, об этом он сказал на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в среду 13 июля.
"Принципиальных различий в творческом и техническом процессах с московскими театрами я не заметил. Есть какие-то национальные особенности, но это все для меня в творческом плане, скорее всего, было неким топливом, чем проблемой", - отметил он.
Закиров также в шутку добавил, что главным отличием во время работы в столице Абхазии была близость моря, на что было сложно не отвлекаться в ходе репетиций.
Художник по свету, выпускник школы-студии МХАТ Алексей Крючков напомнил, что в РУСДРАМе он не раз работал над спектаклями, и в стенах этого театра он чувствует себя комфортно.
"Я знаю площадку, сцену, коллектив театра, и на общем языке все это склеивалось, складывалось. В этом отрезке времени мы сделали все очень быстро, и получился хороший продукт", - сказал Крючков.
Пресс-конференция на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" была посвящена постановкам выпускников ГИТИСа и других ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом.
В ней участвовали Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.
В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор государственного русского драматического театра Яков Горельников.