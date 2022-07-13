https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/vypuskniki-moskovskikh-teatralnykh-vuzov--rasskazali-o-rabote-v-rusdrame-1040229721.html

Выпускники московских театральных вузов рассказали о работе в РУСДРАМе

Выпускники московских театральных вузов рассказали о работе в РУСДРАМе

РУСДРАМ имени Фазиля Искандера сотрудничает с ведущими российскими театрами и привлекает именитых режиссеров и сценаристов к постановкам. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Режиссер, постановщик спектакля "Мама" в РУСДРАМЕ, выпускник ГИТИСа Евгений Закиров не заметил принципиальных различий во время работы в Сухуме в сравнении с московскими театрами, об этом он сказал на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в среду 13 июля.Закиров также в шутку добавил, что главным отличием во время работы в столице Абхазии была близость моря, на что было сложно не отвлекаться в ходе репетиций.Художник по свету, выпускник школы-студии МХАТ Алексей Крючков напомнил, что в РУСДРАМе он не раз работал над спектаклями, и в стенах этого театра он чувствует себя комфортно.Пресс-конференция на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" была посвящена постановкам выпускников ГИТИСа и других ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом.В ней участвовали Заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России и ректор школы МХАТ Игорь Золотовицкий, а также выпускники ГИТИСа, работающие режиссерами, хореографами, сценографами и художниками по свету.В режиме онлайн на связь вышли гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и Заслуженный деятель искусств Казахстана, директор государственного русского драматического театра Яков Горельников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/direktor-rusdrama-o-pomoschi-minkultury-rossii-chuvstvuem-etu-podderzhku-1040229556.html

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