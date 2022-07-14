https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/aslan-bzhaniya-posetil-tsentr-upravleniya-respublikoy-bashkortostan-1040242990.html
Аслан Бжания посетил Центр управления республикой Башкортостан
Аслан Бжания посетил Центр управления республикой Башкортостан
Рабочая поездка Аслана Бжания в Россию началась 10 июля. В рамках поездки запланированы встречи с главами Татарстана и Башкортостана, а также посещение ряда... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T09:00+0300
2022-07-14T09:00+0300
2022-07-14T10:17+0300
аслан бжания
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040243078_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_a7c7a69dca884f5b86a16040813c93e6.jpg
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым посетили Центр управления республикой, сообщает пресс-служба главы государства. Она строится через информационные системы "Инцидент менеджмент", которая мониторит комментарии в соцсетях и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".Радий Хабиров добавил, что власти уделяют большое внимание обращениям граждан, особенно в решении вопросов социально-экономического развития, и на основе замечаний граждан могут принимать какие-то важные управленческие решения."Для нас это познавательно и интересно. Мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и подходами для решения проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Желаем вам успехов и новых свершений, – заявил по итогам посещения Аслан Бжания.Рабочая поездка абхазской делегации во главе с Асланом Бжания в Башкортостан началась 12 июля и продлится до 15 июля. Помимо президента, в делегацию входят спикер Парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-namereny-v-10-raz-uvelichit-tovarooborot-1040239776.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0e/1040243078_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_947707785ce0b6ef94953159dab3d98c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, новости
Аслан Бжания посетил Центр управления республикой Башкортостан
09:00 14.07.2022 (обновлено: 10:17 14.07.2022)
Рабочая поездка Аслана Бжания в Россию началась 10 июля. В рамках поездки запланированы встречи с главами Татарстана и Башкортостана, а также посещение ряда предприятий и технопарков.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым посетили Центр управления республикой, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам начальника Управления главы региона по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, самая важная часть Центра – это блок обратной связи, система, благодаря которой жители республики получают ответы на свои обращения.
Она строится через информационные системы "Инцидент менеджмент", которая мониторит комментарии в соцсетях и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
Радий Хабиров добавил, что власти уделяют большое внимание обращениям граждан, особенно в решении вопросов социально-экономического развития, и на основе замечаний граждан могут принимать какие-то важные управленческие решения.
"Для нас это познавательно и интересно. Мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и подходами для решения проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Желаем вам успехов и новых свершений, – заявил по итогам посещения Аслан Бжания.
Рабочая поездка абхазской делегации во главе с Асланом Бжания в Башкортостан началась 12 июля и продлится до 15 июля. Помимо президента, в делегацию входят спикер Парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента.