https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/aslan-bzhaniya-posetil-tsentr-upravleniya-respublikoy-bashkortostan-1040242990.html

Аслан Бжания посетил Центр управления республикой Башкортостан

Аслан Бжания посетил Центр управления республикой Башкортостан

Рабочая поездка Аслана Бжания в Россию началась 10 июля. В рамках поездки запланированы встречи с главами Татарстана и Башкортостана, а также посещение ряда... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T09:00+0300

2022-07-14T09:00+0300

2022-07-14T10:17+0300

аслан бжания

новости

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым посетили Центр управления республикой, сообщает пресс-служба главы государства. Она строится через информационные системы "Инцидент менеджмент", которая мониторит комментарии в соцсетях и платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".Радий Хабиров добавил, что власти уделяют большое внимание обращениям граждан, особенно в решении вопросов социально-экономического развития, и на основе замечаний граждан могут принимать какие-то важные управленческие решения."Для нас это познавательно и интересно. Мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и подходами для решения проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Желаем вам успехов и новых свершений, – заявил по итогам посещения Аслан Бжания.Рабочая поездка абхазской делегации во главе с Асланом Бжания в Башкортостан началась 12 июля и продлится до 15 июля. Помимо президента, в делегацию входят спикер Парламента, министр туризма, глава Очамчырского района, первый заместитель главы Гагрского района, а также советник президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-namereny-v-10-raz-uvelichit-tovarooborot-1040239776.html

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аслан бжания, новости